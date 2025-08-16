2年8カ月ぶりに復活したBLACKPINKのビハインドストーリーが、YouTubeチャンネルなどで公開された。

2年8カ月ぶりに復活した同グループはワールドツアー「DEADLINE（デッドライン）」を行っており、皮切り7月のソウル郊外の高陽（コヤン）の公演の舞台裏が盛り込まれた映像が、16日までにアップされた。

韓国メディアのスポーツワールドは17日「7万8000観客を動員し、K−POPの新しい歴史を刻んだ『DEADLINE』コンサートの舞台裏を公開した。メンバーたちは、蒸し暑い天気にも愉快なエネルギーでお互いを応援し、動線と振り付けの細かいポイントまで指摘しながら練習を繰り返した」と報じた。

映像にはメンバーたちのコメントも入った。「久しぶりにBLACKPINKとして公演をすることになって、とても緊張する」と話し、一緒に練習してきたスタッフとともに力強いスローガンを叫びながら本番舞台に上がる様子などが盛り込まれた。

またメンバーたちは「この1年間、ソロ活動をしてきたが、久しぶりに完全体になった。一生懸命準備したが、ファンのみんなが楽しんでくれる姿を見て幸せだった」と、感謝の意を伝えた。