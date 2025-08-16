Ë´¤Êì¤ÏÌ¾Í¥¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó»÷¡×35ºÐ½÷Í¥à¥´¡¼¥¸¥ã¥¹á¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡2022Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤òÊì¤Ë»ý¤Ä35ºÐ½÷Í¥¤¬¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÃÏÃæ³¤Î¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô¤ÎÁ´¤Æ¤ò¾¯¤·¤À¤±¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¡¦¥«¥×¥êÅç¤òË¬Ìä¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤ß¤ì¡£
¡¡¥¢¥é¥ó¡¦¥É¥í¥ó¤µ¤ó(µýÇ¯88)¤Î½ÐÀ¤ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡ÖÂÀÍÛ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×(1960Ç¯)¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢±Ç²è¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¤Æ¥è¥Ã¥È¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¡¢¤ªÞ¯Íî¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç³¹¤ò»¶ºö¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥»¥ì¥Ö¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥»¥ì¥Ö¤½¤Î¤â¤Î¡¡¤µ¤¹¤¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î½÷À¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡¢»÷¤ÆåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄ¹¤¤µÓ¡×¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥ª¥·¥ã¥ì¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤ß¤ì¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¡¢½÷Í¥¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£2021Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¡£22Ç¯¤ËÄ¹ÃË½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Éã¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì(71)¡¢Êì¤Ï22Ç¯10·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤Î¾¾¸¶ÀéÌÀ¤µ¤ó(µýÇ¯64)¡£