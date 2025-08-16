¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¡¡¥Ï¥³¥Õ¥°Ë¹»ÒÃåÍÑ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê°õ¾Ý¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡×
¡¡µûÎà³Ø¼Ô¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¡Ê50¡Ë¤¬16Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¤Î¤Á¤ã¤¤Á¤ã¤ÂçÊüÁ÷¡×¡ÊÅÚÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£1993¡Á2009Ç¯¤Þ¤ÇÆ±¶É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ°Êª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä´ñÁÛÅ·³°¡ª¡×¤Î½Ð±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2001Ç¯1·î¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¡£¤¤¤Ä¤âÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤É¤¦¤Ö¤Ä´ñÁÛÅ·³°¤µ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤È¤«¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢¤ªµû¤Î½ÐÈÖ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤Ç¤â¤ªµû¤ò¤â¤Ã¤È¼è¤ê¾å¤²¤è¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¢¤ÎÀéÀÐÀµ°ìÀèÀ¸¤¬¡Èµû¤À¤Ã¤¿¤é¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤À¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Á¡¢¡Ö´¶·ã¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ï¥³¥Õ¥°Ë¹»Ò¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä´ñÁÛÅ·³°¤µ¤Þ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£Åö½é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê°õ¾Ý¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Æ¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ë½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£