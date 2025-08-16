今日ご紹介する献立のメイン「豚肉と玉ねぎの甘辛煮」は、時間がない日に便利な具材２つの味しみ煮もの。削りがつおを加えれば、だし汁いらずでうまみも濃厚！ あつあつのご飯を添えて、もりもり食べてほしいおかずです。

メインが濃いめの味つけなので、副菜には口直しにうれしいさっぱりとした「きゅうりのごまみそあえ」。湯を注ぐだけの「豆苗とわかめのスープ」も添えれば、大満足の献立が20分ほどで完成します。

▷教えてくれたのは…

上島亜紀さん

料理研究家。食育アドバイザーやジュニア・アスリートフードマイスターの資格を持つ。神奈川県の自宅にて料理教室「Cooking Studio A's Table」を主宰。簡単につくれる家庭料理のレシピが人気。

■メイン「豚肉と玉ねぎの甘辛煮」

甘辛の煮汁が具材にしっかりしみて、ご飯がとまらない！

豚肉と玉ねぎの甘辛煮


【材料・2人分】

豚こま切れ肉…200g

玉ねぎ…1個

削りがつお…小1袋(約3g)

ごま油…大さじ1/2

しょうゆ…大さじ2

みりん、砂糖…各大さじ1

【作り方】

1. 玉ねぎは六つ割りにする。豚肉は大きければ食べやすく切る。

2. フライパンにごま油大さじ1/2を中火で熱し、豚肉を広げ入れてうすく色づくまで両面を焼く。

3. 玉ねぎをほぐしながら加え、しょうゆ、水各大さじ2、みりん、砂糖各大さじ1を加えて混ぜ、ふたをして弱めの中火にし、時々混ぜながら約8分煮る。削りがつおを加え、ざっくり混ぜる。

（1人分353kcal、塩分2.7g）

■副菜「きゅうりのごまみそあえ」

ポリ袋で手間なし！ 香りがよくてくせになる。

きゅうりのごまみそあえ


【材料・2人分】

きゅうり…2本

白いりごま…大さじ1

みそ…小さじ2

はちみつ…小さじ1

【作り方】

1. きゅうりは長さを4等分に切る。

2. 保存用ポリ袋に白いりごま、みそ小さじ2、はちみつ小さじ1を入れ、袋の上からもみ混ぜる。１を加え、手で縦に割りながら混ぜ合わせ、空気を抜いて口を閉じ、冷蔵室に入れて10分以上おく。

（1人分 63kcal、塩分0.7g）

■汁もの「豆苗とわかめのスープ」

材料に湯を注ぐだけでヘルシースープに。

豆苗とわかめのスープ


【材料・2人分】

カットわかめ…2g

豆苗…1/2袋(約30g)

とりガラスープの素…大さじ1/2

【作り方】

1. 豆苗はキッチンばさみで2cm長さに切り、半量ずつ器に入れる。

2. カットわかめ、とりガラスープの素大さじ1/2を等分に加え、熱湯を180mlずつ注いで混ぜる。

（1人分 13kcal、塩分1.3g）

【手早く作るコツ】

まず、ごまみそあえを作って冷蔵室へ。メインを煮て、スープの材料を器に入れ、食べる直前に湯を注ぎます。

文＝斉藤久美子