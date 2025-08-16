深田恭子＆観月ありさ、2ショットに反響「美しすぎ」「仲良し姉妹」
女優の深田恭子が16日、自身のインスタグラムを更新。観月ありさとの2ショットを公開した。久々の再会を喜ぶ様子を伝える投稿に、ファンからは「美しすぎ」「仲良し姉妹のよう」といった声が寄せられている。
【写真】深田恭子、水着姿を披露 「美しい」と大絶賛の声
投稿で深田は「久しぶりに大好きなありちゃんに会えました」と切り出し、「いつもお会いする度パワーを頂ける頼もしく美しい先輩です」とコメント。この日は観月からさまざまなアドバイスを受けたといい、「今宵も色々なアドバイスやお話（伺えて）貴重な日でした」と感謝をつづった。
さらに、観月の代表曲に触れ「私はありちゃんの『TOO SHY SHY BOY!』が青春です」と告白。「お願いすると歌ってくれたりする優しいあり姉なのです」と、交流のエピソードも明かした。
投稿には「お2人とも綺麗でかわいい」「めっちゃ素晴らしいツーショット」「お二人共美しすぎます！」「仲良し姉妹のようですね」といったコメントが寄せられている。
引用：「深田恭子」インスタグラム（＠kyokofukada_official）
