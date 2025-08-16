iPhone 17を待つ1カ月。「ひとまずこれ見ておけばOK」なウワサたち
9月の一大ニュースと言えば、Apple（アップル）による新型iPhoneシリーズの発表。発表前のワクワク感もこの時期の醍醐味ですね。
iOSの大幅なアップデートが控えている今秋、17シリーズにも大きな変化が噂されています。
【噂まとめ最新】iPhone 17のすべて。ついに来月9月9日に発表か（8月15日 更新）
今回は、iPhone 17についてささやかれている「ひとまずこれ見ておけばOK」なウワサを3つ紹介します。
新型発表は9月9日説が有力
さて、こうなると気になるのはiPhone 17の発表日。例年の流れと同じなら、2025年9月の第2週あたりに発表、翌週発売というスケジュールが予想されます。
ドイツの携帯通信事業者の内部情報によると、AppleはiPhone 17シリーズの発表イベントを9月9日 (火)に開催するとのこと。iphone-ticker.de.が伝えたこの情報が正しい場合、発表まではもう1カ月もないということになりますね。
新型iPhone発表日についてのウワサは上記のソース以外にも。Bloombergのマーク・ガーマン記者は、9月9日 (火)または10日 (水)に開催される可能性が高いと伝えていました。
これらの情報を踏まえると、やはりiPhone 17シリーズのお披露目は9月9日 (火)という説が濃厚。
とはいえ、Appleがイベントの開催日を正式に告知したわけではないため、9月の第1週や3週、4週、あるいは10月以降になる可能性も考えられます。
いずれにしても、iPhone 17の発表には今から期待が高まりますね。「絶対に発表をリアルタイムで見たい！」という方は、念のため9月9日と10日は今から空けておきましょう。
新型iPhoneの発表イベント、9月9日（火）開催説が濃厚か
新型iPhone、値上げするかも
発表日に加え、気になる要素といえば価格ですよね。こちらについては、少々厳しいウワサが出回っています。というのも今年の新型iPhoneは昨年に比べ、いくつかのモデルが50ドルほどの値上げをする可能性があるんです。
金融ニュースを発信している@DeItaoneは、米投資銀行のJefferiesの調査をまとめました。調査によると、iPhone 17 Air／Pro／Pro Maxの3モデルに対して、50ドルの値上げが見込まれているとのこと。
値上げの理由は、部品コストの上昇や中国からの輸入に対する関税の影響のようです。
一方で、一部メディアはベースモデルであるiPhone 17も50ドルの値上げの対象になると報じています。今年5月時点でAppleが値上げを検討しているという旨は報じられていたため、こちらの可能性も十分ありえそう。
全てのモデルが50ドル値上げした場合、予想されるスタート価格は以下の通り。
iPhone 17…849ドル（約12万6230円）
iPhone 17 Air…949ドル（約14万1320円）
iPhone 17 Pro…1,149ドル（約17万100円）
iPhone 17 Pro Max…1,249ドル（約18万6000円）
円安の影響も相まってかなりお高く見えますね。これ以上の値上げはどうにか勘弁してほしい…。
プラス50ドルかー…。iPhone 17シリーズ、いくつかのモデルが値上げの可能性
背面デザインはかなり変わりそう
最後はiPhone 17のビジュアルについて。デザインについて大きな変更がされるというウワサもある中、全モデルのモックアップがリーカーによってシェアされました。
iPhone 17 Lineup Colors pic.twitter.com/Np86kDD7Fj- Majin Bu (@MajinBuOfficial) July 30, 2025
カメラバーがかなり大型化しています。その分、重さが増えそうなのが気がかりなところ。
Proシリーズの鮮やかなカラバリも印象的。
IPhone 17 Air looks fantastic pic.twitter.com/Am2s6bOTCK- Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 23, 2025
こちらはPlusの代わりに登場すると噂されているiPhone 17 Air。こちらもカメラバーが巨大なものに。横からのルックスが衝撃的で非常に激薄な仕様となっています。
また、ビジュアルのウワサは他にも。
Apple’s shifting the logo lower on the iPhone 17, most likely to align it with the MagSafe charging coil. pic.twitter.com/eQ7ChZZXCR- Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 30, 2025
こちらのツイートでは、iPhone 17 Proはリンゴマークが中央より下に下がるという言及がされています。MagSafeの充電コイル上にロゴがくるようになるようです。
このリンゴマークの位置変更に合わせて、ロゴの部分が切り欠き加工されたMagSafeパーツもリークされています。
あくまでリークなので、確定した情報ではないものの、背面のデザインが大きく変わる可能性は高いと言えそうですね。
iPhone 17シリーズの見た目、どう変わる？ 予想されている3つのデザイン