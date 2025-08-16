ÆîÊÆ¤Î¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹vsÆüËÜ¤Î¥ä¥Þ¥È¥«¥Ö¥È¡ª¡ÈÍ½ÁÛ³°¤Î¾¡ÇÔ¡É¤Ë¡Ö¥Ç¥«¤¤Áê¼ê¤Ë°ìÀÚ¶²ÉÝ¤»¤ºÅÝ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö´Ö¹ç¤¤´ÉÍý¤¬¾å¼ê¤¹¤®¤ë¤Þ¤¸¤ÇÉð»Î¡×
¡¡ÆîÊÆ¤Î¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¥ª¥ª¥«¥Ö¥È¤ÈÆüËÜ¤Î¥ä¥Þ¥È¥«¥Ö¥È¥à¥·¤¬ÂÐ·è¡£¤½¤Î¡ÈÍ½ÁÛ³°¤Î¾¡ÇÔ¡É¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ä¥Þ¥È¥«¥Ö¥È¤¬2ÇÜ°Ê¾å¤ÎÂÎ³Êº¹¤Î¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¤Ë¡È¤¹¤¯¤¤Åê¤²¡É¤¹¤ë½Ö´Ö
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃæÊÆ¤«¤éÆîÊÆ¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¸Â©¤·¡¢À¤³¦ºÇ¶¯¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¥ª¥ª¥«¥Ö¥È¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥ä¥Þ¥È¥«¥Ö¥È¤¬¡¢¥¯¥Ì¥®¤Î´´¤Î¾å¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ëÆ°²è¡£2ÇÜ°Ê¾å¤ÎÂÎ³Êº¹¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ä¥Þ¥È¥«¥Ö¥È¤Ï»ø¤Î¤è¤¦¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤ò¸«¤»¡¢Ä¹¤¤³Ñ¤ò³è¤«¤·¤ÆµÍ¤á´ó¤ë¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢°ì½Ö¤Î·ä¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¹¤¯¤¤Åê¤²¡×¤Ç¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¤ò¾ì³°¤ËÍî¤È¤·¤¿¡£¥ä¥Þ¥È¥«¥Ö¥È¤¬¾¡Íø¤·¡¢ÂçÏÂº²¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿·Á¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÊ¿ÅÄ¥¯¥ï¥¬¥¿¡×¤µ¤ó¡£100¼ï¤òÄ¶¤¨¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ï¥¬¥¿¤ä¥«¥Ö¥È¥à¥·¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò»£±Æ¤·¡¢YouTube¤äX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ä¥Þ¥È¥«¥Ö¥È¤Ï¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ç¤âÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢Áê¼ê¤ò¤¹¤¯¤¤¤¢¤²¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿³Ñ¤Î·Á¾õ¤¬¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ï1100Ëü·ï°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ç¥«¤¤Áê¼ê¤Ë°ìÀÚ¶²ÉÝ¤»¤ºÅÝ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö´Ö¹ç¤¤´ÉÍý¤¬¾å¼ê¤¹¤®¤ë¤Þ¤¸¤ÇÉð»Î¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤¹¤´¤¯¸Ø¤é¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊABEMA¡Ø½µ´©BUZZÆ°²è¡Ù¤è¤ê¡Ë