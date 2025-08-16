渡辺美奈代、ご飯が進む手料理公開「盛り付けも素敵」「食欲そそる」と反響
【モデルプレス＝2025/08/16】歌手でタレントの渡辺美奈代が15日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】渡辺美奈代「食欲そそる」と話題の手料理
渡辺は「夜ごはん 鶏肉の黒酢鶏肉」とつづり、彩り豊かな具材が贅沢に使われた手料理を公開。「＃黒酢 ＃穀物酢 ＃ごはんすすむ」と添えている。
これらの投稿に、ファンからは「黒酢がきいてて美味しそう」「盛り付けも素敵」「テリテリでいい色」「ごはん進みそう」「食欲そそる」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
