女優内田有紀（49）の実妹でタレントの澪奈（れいな＝29）が、16日配信のABEMA番組「NO MAKE」に出演。内田とは異父姉妹であることを明かした。

番組では、静岡ラジオ番組でリポーターとしてデビューする場面に密着。2015年から芸能界の仕事を始め、東京で9年仕事をした後、昨年から実家のある静岡に戻り、ローカルタレントとして、ラジオのパーソナリティーやグラビアの仕事をしていることが紹介された。

澪奈は今年7月、「ミスFLASH」のセミファイナリスト会見で姉が内田であることを明かしていた。公表した理由については、「記者会見自体が今まで1度もなくて、発言する機会もほとんどなかったので、自己PRというタイミングがあったので」と説明した上で「言いたかったというよりは、区切りを付けたかった、というのは確かにある。姉って絶対ついて回る。生まれた時から『姉の妹』って周囲ではなっちゃっているので、自分の口から言うしかない」と決意の理由を語った。

番組では、澪奈の容姿などに対する心無い言葉があることも紹介。ただ澪奈は「言われても大丈夫なんですけど」と語り、売名行為と言われることについても「そう言われてもしかたない」と、ひょうひょうとした表情で答えた。

その背景についても説明。澪奈は「週刊誌に載っている内容を学校で言ってくる子がいまして、『姉と血がつながってないんでしょ？』みたいに中学生の時に言われて。その時は親からも知らされてなくて」と切り出すと「高校生になって、姉と父が違うというのを知って。たまたま私の祖母から聞きまして、寝たきりの祖母に付添でいた時に、突然、何を思ったのか話し出しまして」と告白した。

異父姉妹と聞いた際の心境については「そのタイミングで『あ、そうなの？知らなかった』って明るく言っていたんですけど、内心『そうなの？え？』みたいな、ちょっとびっくりと、あながち週刊誌、間違ってなかったのかもしれない、という答え合わせじゃないんですけど」と笑顔もまじえて語った。

澪奈は「そこである意味、納得したというか、ホッとはしました。あ、なんだ、血半分だけか、みたいな。そこである意味、悩んでいたものが少しなくなった。今までずっと、見た目もイジられてきて、心ない声もいろんなことを言われて、姉は姉なんですけど、母が生んでくれたので、モヤモヤしてたのが、ストンと落ちた感覚があった」と振り返った。

