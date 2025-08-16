17LIVE、『「ヤングチャンピオン」誌面掲載オーディション』を開催中
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が10日より、コミック誌『ヤングチャンピオン』(秋田書店)の巻頭グラビアページへモデルとして出演できるライバーを決定するイベント『「ヤングチャンピオン」誌面掲載オーディション』を開催している。
『「ヤングチャンピオン」誌面掲載オーディション』は、「17LIVE」で活動中の認証ライバーで18歳以上39歳以下の女性であれば、誰でも参加が可能。10日より開催中のアプリ内イベントで上位に入賞し、オーディションで選出された計4名のライバーは、2025年10月28日に発売予定の『ヤングチャンピオン』誌面の巻頭グラビアページへモデルとして出演することができる。
【編集部MEMO】
『ヤングチャンピオン』は秋田書店から発行されている青年向けコミック雑誌。発売日は第2、第4火曜日の月2回。幅広い世代に人気のグラビアと社会派からアウトローまで魅力的な漫画作品が掲載されている。
