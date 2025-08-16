浜辺美波×目黒蓮W主演映画『ほどなく、お別れです』本編映像初公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

浜辺美波と目黒蓮がW主演を務める映画『ほどなく、お別れです』（2026年2月6日公開）の特報映像が解禁となった。

■美空（浜辺美波）と漆原（目黒蓮）が、葬祭プランナーとして真摯に向き合う姿が描き出された本編映像

誰にでもやってくる、永遠のお別れ。決して避けては通れない“悲しみ”を明日を生きる“希望”に変えるため、“最高のお見送り”を目指す清水美空（浜辺美波）と漆原礼二（目黒蓮）のふたりが、葬祭プランナーとして真摯に向き合う姿が描き出された本編映像が初公開。

映像内では、納棺師としての顔も持つ漆原が「納棺の儀」を丁寧に執り行う姿も。教育係の漆原から厳しい指導を受けていた美空も、遺族や故人に対して常に誠実に寄り添う彼の姿に徐々に憧れを抱き、そんなふたりがタッグを組むことで、やがて最期の瞬間に最高の奇跡が起こる――。

三木孝浩監督による柔らかな色調の映像、そして亀田誠治による優しく染みわたる劇中音楽からも温かさと希望が感じられる特報映像となった。

映画タイトルにもなっており、本映像の最後を締め括る、漆原の「ほどなく、お別れです」という言葉に込められた、本当の意味とは？ ぜひ劇場で確かめよう。

なお、この特報映像は、8月1日より全国の映画館（一部劇場を除く）にて順次上映されている。

■映画『ほどなく、お別れです』特報映像

■映画情報

『ほどなく、お別れです』

2026年2月6日（金）公開

出演：浜辺美波、目黒蓮 他

原作：長月天音『ほどなく、お別れです』シリーズ（小学館文庫刊）

配給：東宝

監督：三木孝浩

脚本監修：岡田惠和

脚本：本田隆朗

(C)2026『ほどなく、お別れです』製作委員会

(C)長月天音／小学館

映画『ほどなく、お別れです』作品サイト

https://hodonaku-movie.toho.co.jp/