¡ÚMLB¡Û¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¥«ー¥·¥çー¡¢¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹ÂÇÀþ¤ò6²ó1¼ºÅÀ¡¡¡È76µå¹ßÈÄ¡É¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢·üÇ°¡Öµß±ç¿Ø¤¬¥êー¥É¤ò¼é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«ー¥·¥çーÅê¼ê¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¡£Âç»ö¤Ê¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Ç6²ó2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¢£¥É¥¸¥ãー¥¹1ÅÀ¥êー¥É¤Ç»î¹ç¤Ï½ªÈ×¤Ø¡Ä¡Ä
¥«ー¥·¥çー¤Ï½é²ó¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.³°Ìî¼ê¤òÃæÈô¤ËÂà¤±¤ë¤È¡¢2ÈÖ¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥é¥¨¥¹ÆâÌî¼ê¡¢¥Þ¥Ëー¡¦¥Þ¥Á¥ã¥ÉÆâÌî¼ê¤òÏ¢Â³»°¿¶¤Ë¡£·è¤áµå¥¹¥é¥¤¥ÀーÃæ¿´¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹ÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¡£
Â³¤¯2²óÉ½¤Ë¤Ï¡¢¥é¥â¥ó¡¦¥é¥¦¥ì¥¢ー¥Î³°Ìî¼ê¤Ëº¸Íã¤Ø¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¡¢¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤êºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ë¡£3²ó°Ê¹ß¤â°ÂÄê¤·¤¿À©µåÎÏ¤Ç¹¥Åê¡¢1ÅÀ¥êー¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿6²óÉ½¤Ë¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥§¥ë¥ß¥óÊá¼ê¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤ò±¦Èô¡¢Â³¤¯¥¢¥é¥¨¥¹¤òÆó¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ï¡Ö¥«ー¥·¥çー¤Ï¤ï¤º¤«76µå¤·¤«Åê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎºÇ¶á¤Î¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Èà¤òÂ³Åê¤µ¤»¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£µß±ç¿Ø¤¬¥êー¥É¤ò¼é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¹¶·â¿Ø¤¬¥êー¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤«¡Ë¤ò¸«¼é¤í¤¦¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎX¤ËÅê¹Æ¡£Åê¼êµ¯ÍÑ¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥«ー¥·¥çー¤Ï6²ó2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ1»Íµå3Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¡¢76µå¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¸åÂ³¤ØÂ÷¤·¤¿¡£¸½ºß7²óÉ½¤¬½ªÎ»¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹2－1¤È¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤Î¹¥Åê¤ÏÊó¤ï¤ì¤ë¤«¡£