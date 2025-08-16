15日のDeNA戦

プロ野球、中日の田中幹也内野手がスーパープレーでファンを魅了した。15日の本拠地バンテリンドームでのDeNA戦。2回の華麗な守備にファンから賛辞が相次いだ。

2回1死、DeNA・宮崎の打球はマウンド付近で大きくバウンドした。センターに抜けようかという当たりに追いついたのは、中日の二塁を守った田中だ。

逆シングルでキャッチすると、ジャンピングスローで二ゴロに仕留めた。マウンドの金丸も信じられないといった表情で見つめれば、ネットにも驚いたファンが続出した。

中継したDAZNの野球公式Xは「いつもの 今日も #タナ神キヤ 田中幹也がスーパープレー 脅威の身体能力披露！」として動画を投稿すると、コメント欄には賛辞が相次いだ。

「バケモンやん」

「これ過去一でやばい気がする」

「セカンドの守備範囲を遥かに超えている」

「1人でアライバやってくれるのマジ助かる」

「ゴールデングラブ賞信じてる！」

「捕球と送球どっちもすげぇ」

24歳の田中は、亜細亜大から2022年ドラフト6位で中日入団のプロ3年目。昨季は112試合で打率.224、今季は63試合出場で打率.222となっている。



（THE ANSWER編集部）