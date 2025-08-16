漫才コンビ「ダブルヒガシ」大東翔生（32）が16日までに、かつて父の元プロボクサー大東旭（55）にTKO勝ちした魔裟斗（46）と20年ぶりの対面を果たした。

大東旭はジュニアミドル級の元日本王者。ボクシングを引退後、K−1に転向。2005年12月31日、魔裟斗と対戦し、ローキックの連打を浴び、TKO負けした。

今回、YouTube「魔裟斗チャンネル」に、息子の大東翔生がサプライズ出演。ジムのリング上で「魔裟斗さん、僕のこと覚えてますか？」と問いかけるも「え？」とまるで見当がつかない。「大東」という名前を聞いて「あの大東旭さんの息子？」と、ようやく記憶がよみがえった。現在体重96キロの体を見て「息子こんなにデカいの？」と苦笑い。

対戦当時、大東の息子は12歳。父と魔裟斗の激突を生で観戦していた。「魔裟斗さんは脚を負傷していて、試合前に『パンチで勝てるよ』『パンチだけでいきます』みたいなこと言って。それならオヤジにもチャンスあり、と期待していたんです」（大東翔生）。しかし、実際にはいきなり魔裟斗のキック全開。「うそつきやん！」と12歳には衝撃だった。

3度のダウンから立ち上がったものの、2ラウンドTKO負け。「その後、オヤジは半年間、脚を引きずってました」（息子）。

魔裟斗はこの試合について「ダウンして3度も立ち上がってきたんだから、根性あったね」と語った。

その後芸人になった息子は、魔裟斗VS父親の一戦をテレビ番組「すべらない話」で披露。大きなインパクトを残した。

YouTubeでは、魔裟斗から息子に「20年越しのオヤジのかたきだ。俺にキックしてみろ」と提案。「オヤジ、見てるか？ 一発もキックを出せなかったオヤジの代わりに、俺が魔裟斗さんの脚を蹴るからな」と気合を入れたが、お笑い芸人の蹴りはまるで通じず。逆に魔裟斗が一発蹴ると、息子はダウンしてもん絶。「オヤジはこれを20発くらったんだから、すごい」と魔裟斗は父・大東を称賛した。

息子・大東翔生は16日までに自身のX（旧ツイッター）で「魔裟斗さんのYouTubeでオヤジのかたき討ち失敗」と報告し、ツーショット写真をアップした。