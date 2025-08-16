Tシャツより断然イイかも！【ユニクロ】おしゃれ見え100点！「ポロトップス」

ラフに着られるTシャツもいいけれど、きちんと感を出したい時は「ポロトップス」が一押し。プレッピースタイルのトレンドもあり、注目度の高いアイテムです。そこで今回は、気軽に取り入れやすい【ユニクロ】のアイテムをピックアップ。カジュアルながらもクリーンな印象を与える襟付きトップスは、プライベートからオフィスシーンまで幅広く活躍するはず。

まずはプレーンな一枚を

【ユニクロ】「ウォッシャブルニットポロセーター半袖」\2,990（税込）

余計な装飾のないプレーンなデザインのニットポロセーター。コットンレーヨン素材を使用していて、公式サイトによると「なめらかな肌ざわり」とのこと。マシンウォッシャブル仕様で自宅で洗えるのも嬉しいポイントです。プリーツスカートと合わせたプレッピースタイルはもちろん、ジーンズでカジュアルに落とし込むのも◎

スッキリ見えが狙えるリブ素材のポロカーデ

【ユニクロ】「リブポロカーディガン半袖」\2,990（税込）

すっきりとしたリブニット素材と襟付きデザインで、きれい見えが狙えるポロカーディガン。1枚で着るだけでなく、インナーにタンクトップやキャミソールを合わせたレイヤードスタイルなど、幅広い着こなしが楽しめそう。端正で落ち着いた雰囲気のグリーンは、晩夏から秋口まで活躍する予感！

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

writer：Emika.M