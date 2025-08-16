日韓共演イベント『STARLIGHT×NEXTAGE』開催決定 第1弾アーティストに龍宮城、WATWING、MASHIHO、ICEx
日韓合同の音楽ライブイベント『STARLIGHT×NEXTAGE』が9月20日、21日に東京・有明アリーナで開催される。
【写真】『STARLIGHT×NEXTAGE』第1弾出演アーティスト
同イベントは、K-POPとJ-POPの両ジャンルを軸に「アジアをつなぐ」ことをテーマに展開される日韓連携ライブ。2017年にスタートし、2022年以降は毎年開催されてきた『THE STAR NEXTAGE』が、ダンス＆ボーカルシーンを世界に発信する音楽フェス『STARLIGHT TOKYO』と融合し、イベントタイトルも新たに『STARLIGHT×NEXTAGE』へリニューアル。第5回を迎える今年は、対バン形式での開催となる。
今回発表された日本のアーティストは4組。日本テレビの“スクール型”オーディション番組『0年0組 -アヴちゃんの教室-』から誕生したオルタナティブ歌謡舞踊集団・龍宮城、作詞・作曲・振付を手がける6人組グループ・WATWING、TREASUREとしてデビュー後、現在は日本を拠点に活躍するトリリンガルソロアーティスト・MASHIHO、そしてスターダストプロモーションの『EBiDAN』から生まれた新ユニット・ICExの出演が決定。今後は韓国キャストの発表も控えている。
イベントは2日間で3公演を実施。初日となる9月20日夜公演には龍宮城とICEx、2日目の昼公演にはMASHIHO、夜公演にはWATWINGが登場予定。出演アーティストのさらなる発表やチケット情報は、公式サイトおよびSNSで随時更新される。
■『STARLIGHT×NEXTAGE』公演概要
日程：9月20日（土）夜公演 9月21日（日）昼・夜公演
会場：東京・有明アリーナ
開場／開演：
・9月20日（土）【夜】午後5時30分開場／午後6時30分開演
・9月21日（日）【昼】午後1時開場／午後2時開演、【夜】午後6時開場／午後7時開演
出演者：
・9月20日（土）夜：龍宮城、ICEx、and more
・9月21日（日）昼：MASHIHO、and more
・9月21日（日）夜：WATWING、and more
