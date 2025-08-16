¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È»×¤¦¤±¤É´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬Ìó3¤«·î¤Ö¤ê¤Î1·³Éüµ¢¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé»î¹ç¤Ø¡Öº£Æü¤ÏÂç»ö¤Ê»î¹ç¡×
µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬¡¢Ìó3¤«·î¤Ö¤ê¤Î1·³Éüµ¢¡£»î¹ç¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ËÜÁª¼ê¤Ï5·î6Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Çº¸Éª¤Î¤¸¤óÂÓ¤òÂ»½ý¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ß¡¢2·³Àï¤ÇÄ´À°¤ò½Å¤Í¡¢¤³¤ÎÆüºÆ¾º³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ËÜÁª¼ê¤Ï1·³¤Ë¹çÎ®¤·¡Ö¤µ¤é¤Ëµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£2·³Àï¤Ç¤Ï¥Î¥ë¥Þ¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È20ÂÇÀÊ¡É¤Ë¤âÅþÃ£¤·¡¢¾õÂÖ¤Î¤è¤µ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¬ËÜÁª¼ê¤Ï2·³Àï¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö2·³¤Î¼óÇ¾¿Ø¤ÎÊý¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÊý¤Ç¥×¥é¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢½çÄ´¤Ë¤½¤ì¤ò¾Ã²½¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½çÄ´¤Ê²óÉü¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤ë16Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ï¡¢½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ëÄ¹ÅèÌÐÍº»á¤ÎÄÉÅé»î¹ç¤È¤·¤Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊÄ¾ÀÜ¡Ë¥×¥ì¡¼¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ÎÆü¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¼«¿È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤è¤êÁ°¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÆüÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î»î¹ç¤ÇÉüµ¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤òÅÇÏª¡£
¡ÖµåÃÄ¤È¤·¤Æ¤âº£Æü¤ÏÂç»ö¤Ê»î¹ç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÆü¤ËËÍ¤âÉüµ¢Àï¤Ê¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡¢²¬ËÜÁª¼ê¤ÎÉüµ¢Àï¤Ç¡Ö4ÈÖ¡¦¥µ¡¼¥É¡×¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤òÌÀ¸À¡£Éüµ¢Ä¾¸å¤«¤é¤Î4ÈÖµ¯ÍÑ¤Ë²¬ËÜÁª¼ê¤Ï¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£