歌手和田アキ子（75）が16日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。12日に生出演したTOKYO MX「5時に夢中！」で話題となった「スマホ持ち込み」について言及した。

番組でリスナーから寄せられた「アッコさん火曜日の『5時に夢中！』の出演お疲れさまでした。楽しそうでした。こっちもうれしくなりました。北斗晶さん、岩下久史さんに『なぜ、スマホを本番中にスタジオに持ってくるの』と聞いていましたね」とのメッセージを紹介。和田は「あれ、本当に不思議」と同意するように話した。

アシスタントで「5時に夢中！」でもMCを担当している垣花正は「番組が終わったあとにディレクターのひとりが『よくぞ、言ってくれました』と言ってました」と和田に報告した。和田は「なんで？」と尋ねると「やぱりディレクターも疑問に思ってたんじゃないですか。できれば本番中に（スマホを）持ち込んでほしくないという風に」と返した。

和田は「なかなかないでしょ。カッキーは何でそこに置いてるの、スマホを」と尋ねた。垣花は「一応、調べるために。MXのスタジオには持ち込んでないです。ラジオの場合は正直、見えないので、ちょこちょこと調べるのに使わせていただくことがあるんですね」と、使い分けをしていることを明かした。