セルティック前田大然、ダイビングヘッドで今季初ゴール！レジェンドOBは”新相棒“との連携を称賛

前田大然、旗手怜央、稲村隼翔、山田新の日本人4人が所属するスコットランドの強豪セルティック。

昨シーズンはリーグ4連覇とリーグカップ優勝の国内2冠を成し遂げた。

そのセルティックは、15日に行われたリーグカップ2回戦でフォルカークを4-1で下し、連覇に向けて好発進を飾った。

セルティックがボール保持率76％、シュート19本を相手を押し込んだ一戦では、日本代表FW前田が前半26分に先制ゴールを奪取。

味方のパスをダイビングヘッドで合わせて、ゴールネットを揺らした。昨季全コンペティションで33ゴールと得点を量産した前田にとって、これが今季初得点。

セルティックで480試合以上に出場したレジェンドGKのパット・ボナー氏は、『BBC』の解説で「セルティックの左サイドは連係を深めつつある。キーラン・ティアニーと前田はリズムを生み出しており、素晴らしい」とその活躍を称賛していた。

28歳のティアニーは、今夏アーセナルから古巣セルティックに復帰した28歳の左サイドバックだ。

前田も！J2水戸ホーリーホックで覚醒し「世界規格」の選手になった5名

なお、前田は今夏の移籍が噂されているが、セルティックのブレンダン・ロジャーズ監督は「（チームへの残留に）自信を持っている」と語っている。