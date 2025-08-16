お笑いコンビ「ホンジャマカ」の石塚英彦の長女でシンガー・ソングライターのいしづかくるみ（２９）が、プールを楽しむ様子をアップした。

１６日までにインスタグラムを更新し「よみうりランドプール」と題して投稿。黒い水着姿を披露し「＃はみ肉キャパオーバー ＃モザイク案件」などとハッシュタグをつけ、一部にモザイクを施した。

コメント欄には、父の英彦が「とうとうやったな」と投稿。他のフォロワーからは「くるみさん、可愛い」「きれい」「エキゾチック」という声が集まった。

くるみは今年６月１０日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に父の英彦と出演し、「ホンジャマカ石ちゃんの娘さんすげぇエキゾチック美人」「ホンジャマカ石塚さんのお嬢様、なんてお綺麗」とＳＮＳで話題を集めた。

また、くるみの兄・石塚幸作はドラマーとして活動中。くるみは７月の投稿で、２年前に撮影したという兄との２ショットをアップ。「めっちゃ気に入ってる写真なのにまだこの写真を使う時が来てない！！兄妹イベやらなきゃ」とつづり、仲の良さをうかがわせた。