斉藤朱夏、面影ある！24年前の写真に大反響 20代ラストで誕生日祝福「天使では？」「いい笑顔！」
人気コンテンツ『ラブライブ！サンシャイン!!』渡辺曜役などで知られる声優の斉藤朱夏が16日、29歳の誕生日を迎えた。これを受け、自身のXを更新し、幼少期の写真を投稿した。
【写真】面影ある！口元そっくり 24年前の斉藤朱夏
Xでは「たくさんのお祝いありがとうございます 20代ラストのお誕生日ですっ。お誕生日にライブができるって幸せっ」と報告。
「今年もたくさん音楽に溢れたライブに溢れた一年になるように頑張ります！」と20代ラストに意気込みつつ、「20代ラスト走るぞ！みんなこれからも仲良くしてねーっ！」とファンに呼びかけた。
投稿した写真は、幼少期の一枚で2001年5月4日に撮影されたもの。今から24年前の写真にネット上では「かわいー！！貴重なお写真ありがとう20代ラスト駆け抜けてでっかいあしあと作りましょうっ！」「朱夏が20代ラストォォッ？？！！」「面影ある」「ちっちゃい朱夏ちゃん可愛いすぎるんだが」「ちっちゃな朱夏ちゃん天使では？」「いい笑顔！」などの声が出ている。
