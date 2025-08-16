川栄李奈、子どもたちとディズニー満喫 美ウエストのぞくコーデに「可愛い」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/08/16】女優の川栄李奈が15日、自身のInstagramを更新。美しいウエストがのぞくコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】川栄李奈、ほっそりウエストちらり
川栄は「子供とじゅりと夏休みを浴びに行ってきた」と子どもと元AKB48の高橋朱里とともに東京ディズニーシーを訪れたことを報告。「12時間フルで遊んだよ 俺ら若いな？膝小僧痛すぎて夜眠れなかったけど若いな？」と満喫したことを明かした。グレーのクロップドトップスにピンクの半袖カーディガンを羽織、美しいウエストをのぞかせている。
この投稿にファンからは「ミニーちゃんのカチューシャ可愛い」「じゅりっちゃん（2人の相性）激アツ」「ディズニー楽しそう」「スタイル良すぎ」「笑顔に癒やされる」など、さまざまな反響が寄せられている。（modelpress編集部）
