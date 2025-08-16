¡Úºå¿À¡Û¾º³Ê¸å½Ð¾ì¤Ê¤¯¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿Ä¹ºä·ýÌï¤¬¡ÖÇ¾¤·¤ó¤È¤¦ÆÃÎãÁ¼ÃÖ¡×¤«¤éÉüµ¢¡¡ÂåÂØ»ØÌ¾Áª¼ê¤Î¸¶¸ýÊ¸¿Î¤¬Ëõ¾Ã
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï16Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£ºå¿À¤ÏÄ¹ºä·ýÌïÁª¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¡¢¸¶¸ýÊ¸¿ÎÁª¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿31ºÐ¤ÎÄ¹ºäÁª¼ê¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.207¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ5Æü¤Ëº£µ¨½é¾º³Ê¡£¤·¤«¤·½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢9Æü¤Ë¡ÖÇ¾¤·¤ó¤È¤¦ÆÃÎãÁ¼ÃÖ¡×¤ÎÂÐ¾ÝÁª¼ê¤È¤·¤ÆËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤³¤ÎÆü¡¢ºÆ¾º³Ê¡£1·³ÉñÂæ¤Ç¤âÌöÆ°¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¸¶¸ýÁª¼ê¤ÏÄ¹ºäÁª¼ê¤ÎÂåÂØ»ØÌ¾Áª¼ê¤È¤·¤Æ9Æü¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡¢Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£