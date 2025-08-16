133の国と地域を旅して、625ヵ所もの世界遺産を訪れている写真家・富井義夫さん。40年以上にわたって世界中を巡ってきた富井さんによる、『婦人公論』での新連載「世界遺産を旅する」。第４回は、「グランプラスのフラワーカーペット」をご紹介します

【写真】ブリュッセル生まれの小便小僧。実は衣装持ちだそうで…

美と歴史が調和した豪華絢爛な広場



ベルギー

皆さんはベルギーといえば、何を思い浮かべますか。チョコレートやワッフル？ あるいは、『フランダースの犬』『青い鳥』などの童話かもしれません。私の場合、やはり世界遺産です。

2016年、ヨーロッパ周遊22日間の旅の最終目的地として訪れたのが、首都・ブリュッセル。フランスやドイツ、イギリスの間に位置し、商業都市として発展してきた街です。

路地を抜けた先にあるのは、街の中心となる大きな広場。ロの字形に、市庁舎、王の家など豪華絢爛な33の建物が並んでいます。なかでもギルドハウスと呼ばれる、職業別の組合（ギルド）が利用したという建物は、屋根の近くに業者をイメージした紋章が掲げられるなど、独自の文化が見てとれるのです。

今の姿になったのは17世紀。戦乱で大部分が焼失した建物を、ギルドの人々はわずか4年あまりで再建しました。かつての木造から、バロック様式の石造りへと生まれ変わったのです。

ヴィクトル・ユゴーが「世界一豪華」と称えた

苦難の歴史と建築物の芸術性が評価され、一帯は世界遺産に。緻密な細工の贅沢さに、私は何度訪れても魅了されます。

写真に収めたのは、2年に1度開かれる、「フラワーカーペット」というお祭りの様子。50万本以上の花が、ボランティアの手で敷き詰められます。開催年ごとに異なる絵を楽しみに、世界中から観客が訪れるのです。

かつて、『レ・ミゼラブル』の著者ヴィクトル・ユゴーは、この広場を「世界一豪華」と称えたとか。時代を超えて同じ感想を抱くことができるのも、世界遺産の魅力かもしれません。

世界遺産登録名／ブリュッセルのグランプラス