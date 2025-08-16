セイコー×Pepsi®コラボ限定！遊び心あふれる2種の特別モデル登場

半世紀以上愛され続ける＜セイコー 5スポーツ＞と、世界的ブランドPepsi®が夢のコラボ♡

1990年代のレトロ感を漂わせた「SBSA319」（51,700円税込）と、GMT機能搭載のモダンな「SBSC023」（73,700円税込）が、9月5日より世界限定各7,000本で登場します。特別なデザインとストーリーが詰まった、大人の遊び心をくすぐる一本です。

90’sレトロ×爽やかカラーのSBSA319



青・白・赤のカラーリングが印象的な「SBSA319」は、1990年代のPepsi®ロゴから着想。

38mmケースは腕元をすっきり見せ、ホワイトシルバーの文字盤に爽やかな青縁インデックスが輝きます。

裏ぶたには当時のPepsi®ロゴ、特別感たっぷりなデザインで、価格は51,700円（税込）です。

【Green Parks×ハイキュー!!】烏野＆音駒カラーで楽しむ限定服

GMT機能とブラックの洗練感SBSC023



最新のPepsi®ロゴをモチーフに、ブラックを基調とした「SBSC023」。42mmケースにGMT機能を搭載し、2つの時刻を同時に表示できます。

シリコン製ストラップには「PEPSI」のエンボス加工とロゴをあしらい、機能美と遊び心を融合。価格は73,700円（税込）です。

限定BOXも魅力♡コレクター必見



両モデルともPepsi®缶を模したスペシャルボックス付き。

世界限定各7,000本（国内500本）で、裏ぶたにシリアルナンバー入り。ギフトやコレクションにも最適な、特別仕様の一本です。

あなたの時間に、特別な彩りを♡



＜セイコー 5スポーツ＞×Pepsi®の限定モデルは、ただの腕時計ではなく、時代やカルチャーを刻む小さなアート。デザイン、機能、そして限定感のすべてが揃ったこの2本は、身に着けるたび心が弾みます。

9月5日発売、世界各7,000本の特別な瞬間を、あなたの腕元にも♡きっと日常が、少しドラマチックに変わります。