女優内田有紀（49）の実妹でタレントの澪奈（れいな＝29）が、16日配信のABEMA番組「NO MAKE」に出演。姉妹関係を公表した理由を明かした。

番組では、静岡ラジオ番組でリポーターとしてデビューする場面に密着。2015年から芸能界の仕事を始め、東京で9年仕事をした後、昨年から実家のある静岡に戻り、ローカルタレントとして、ラジオのパーソナリティーやグラビアの仕事をしていることが紹介された。

幼少時に、姉の仕事についていった経験などが芸能界入りきっかけとなったと説明。現在は「基本的には裏方もほとんどやる。アポイント取ったり資料作ったり」と説明した。

澪奈は今年7月、「ミスFLASH」のセミファイナリスト会見で姉が内田であることを明かしていた。公表した理由については、「生まれた段階で結構、姉に迷惑をかけてしまっていた。幼稚園の送り迎えを手伝ってくれただけで、週刊誌に書かれちゃったりとかもあって」と振り返りながら「記者会見自体が今まで1度もなくて、発言する機会もほとんどなかったので、自己PRというタイミングがあったので」と説明。「言いたかったというよりは、区切りを付けたかった、というのは確かにある。姉って絶対ついて回る。生まれた時から『姉の妹』って周囲ではなっちゃっているので、自分の口から言うしかない」と決意の理由を語った。

番組はABEMAで見逃し配信も行っている。