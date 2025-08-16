月の年金5万1224円「調理や掃除はまとめて行い、できるだけ家で過ごす」65歳女性の物価高の生活
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、北海道在住65歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、夫（68歳）
住居形態：賃貸
居住地：北海道
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：750万円
現在の資産：預貯金1700万円、リスク資産500万円
これまでの年金加入期間：厚生年金400カ月（国民年金額から30歳前後での加入開始と推察）
老齢厚生年金（厚生年金）：なし（70歳まで繰り下げ予定）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：個人年金保険25万円（年額）、給与収入150万円（年額）
その理由として「最低限の生活はできているので、不満とまでは言えないが、ぜいたくができる年金額ではない。今後のことも考えると不安な面もあるため」と語っています。
ひと月の支出は約「15万円」。現在受給している国民年金額だけでは足りないものの、夫婦の収入で「毎月賄えている」と回答されています。
また年金生活において節約のために実践していることとして、「できるだけ家で過ごし、調理や掃除はまとめて行うこと」とあります。
一方で、老後は「四季の変化が楽しみ」だそう。日常の中で季節の移ろいを感じるのが喜びだと言います。
最後に、今の現役世代に向けて「たくさん遊べて、学べる時期に自分のやりたいことを一所懸命頑張ると、将来役に立つ」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、北海道在住65歳女性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：65歳女性
同居家族構成：本人、夫（68歳）
住居形態：賃貸
居住地：北海道
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：750万円
現在の資産：預貯金1700万円、リスク資産500万円
これまでの年金加入期間：厚生年金400カ月（国民年金額から30歳前後での加入開始と推察）
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：5万1224円
老齢厚生年金（厚生年金）：なし（70歳まで繰り下げ予定）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：個人年金保険25万円（年額）、給与収入150万円（年額）
「ぜいたくができる年金額ではない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「どちらでもない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「最低限の生活はできているので、不満とまでは言えないが、ぜいたくができる年金額ではない。今後のことも考えると不安な面もあるため」と語っています。
ひと月の支出は約「15万円」。現在受給している国民年金額だけでは足りないものの、夫婦の収入で「毎月賄えている」と回答されています。
「足りない支出は夫の給与で補填」年金で足りない支出については「夫のアルバイト収入から（月平均）3万円ほど補填（ほてん）」しているそう。
また年金生活において節約のために実践していることとして、「できるだけ家で過ごし、調理や掃除はまとめて行うこと」とあります。
「今後はより支出が増えていきそう」今後の生活については、物価高の影響などで「より支出が増えていきそうな上、何かあった時のことを考えると今の（年金）額で足りるのか」と不安を吐露。
一方で、老後は「四季の変化が楽しみ」だそう。日常の中で季節の移ろいを感じるのが喜びだと言います。
最後に、今の現役世代に向けて「たくさん遊べて、学べる時期に自分のやりたいことを一所懸命頑張ると、将来役に立つ」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)