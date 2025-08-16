カルディ“スヌーピーのメッシュポーチ”が大容量で驚き！ コスメを入れてみたら見た目以上に収納できた〈実物レポ〉
スヌーピーのアイテムが出るたびに売り切れが続出する「カルディコーヒーファーム」で、またまた人気になること間違いなしの商品を発見！ 「スヌーピー 相良刺繍メッシュポーチ」が、全国の店舗で販売中です。今回クランクイン！トレンドは本商品をゲットできたので、ポーチの中身やサイズなど気になるポイントをレポートします。
【写真】スヌーピーの顔型クッキー入り！ ポーチの中身
■ポーチは2色展開
今回登場したのは、縦11cm×横11cm×マチ5cmのポーチに、2種類のお菓子を詰め合わせたアソート商品。ポーチの中には、チョコ入りの焼き菓子とチーズ味のスナック菓子が1つずつ入っています。
そんな本商品の注目は、スヌーピーを刺しゅうであしらったメッシュポーチ。ラインナップは、寝ているスヌーピーとウッドストックをデザインしたピンクと眼鏡をかけたスヌーピーを施したブルーの2色です。筆者は、眼鏡姿のスヌーピーに目を引かれてブルーを選びました。吹き出しの「！」と何かひらめいたような表情がかわいい！
このポーチのイチオシポイントは、コンパクトな見た目ながら収納力が抜群なところ。筆者がいつも持ち歩いているリップ、リップクリーム、目薬、フェイスパウダー、ヘアゴム、ミラー、ティッシュを入れてみたところスッキリ収まってびっくり。マチが付いているので、少しはみ出ても問題なくファスナーを閉めることができます。かわいいだけでなく便利な大容量サイズで、お菓子を食べ終わったあとは日常アイテムとして活躍してくれそうです。
なお、本商品は現在公式オンラインサイトで売り切れ中。筆者が購入した店舗も残り5個ほどだったので、気になる人は早めのチェックがオススメです。
