「最も期待しているのは…」英国人記者が25-26シーズンのプレミア優勝を予想！「必ず巻き返してくる」【現地発】
８月15日、プレミアリーグの新シーズンがついに開幕。オープニングマッチでは王者リバプールがボーンマスとのホームで対戦。４−２で勝利して白星スタートを切った。
今夏も各クラブで移籍が活発に行なわれているなか、果たしてトロフィーを勝ち獲るのはどのチームか。私は、プレミアのタイトルを狙える力を持っているは、次の４クラブだと思っている。
まず、連覇を狙うリバプールは優勝の有力候補の１つだ。彼らは昨季、アルネ・スロット監督を迎え、驚くほど良いシーズンを過ごした。さらにこの夏の移籍市場では大型補強を敢行。MFフローリアン・ヴィルツやFWユーゴ・エキティケら獲得した。また、FWアレクサンデル・イサク加入の噂もある。一方で彼らは守備面にやや不安がある。特に主将のDFフィルジル・ファン・ダイクはこれまでほど威厳のあるパフォーマンスを見せられていないのが心配だ。
続いて、昨季２位のアーセナルも、タイトル争いに絡んでくるだろう。直近では３季連続で２位フィニッシュとなっており、悲願のプレミア優勝に近づきつつも、その夢は実現できていない。しかし今夏にFWヴィクトル・ギョケレスシュが加入し、ついに待望のストライカーを獲得した。スウェーデン人FWが優勝に向けたラストピースとなれるか。
そして、この夏にクラブワールドカップを制したチェルシーもタイトルレースに食い込んでくるはずだ。そのクラブW杯では非常にレベルの高い戦いぶりを披露し、ファイナルでチャンピオンズリーグ王者のパリ・サンジェルマンを圧倒した。しかし彼らは今年、過密日程の中で忙しい夏を過ごし、他のライバルたちに比べて休養の期間が少ない。これがどこまで影響するか。また、選手の入れ替わりが激しいため、エンツォ・マレスカ監督の戦術をどこまで浸透させられるかが課題だろう。
最後に、私が最も期待しているのはマンチェスター・シティだ。昨季はジョゼップ・グアルディオラ監督が就任して以降、過去にないほど難しいシーズンとなってしまった。しかし、ペップはそれを受け止め、必ず巻き返してくる。今年の１月から的確に補強を行なっているが、何より昨季終盤に怪我から復帰したロドリの存在は大きい。そして２季前まではプレミア４連覇中だった。これは他のクラブにはない経験値だ。
私の順位予想は以下のとおり。
１位 マンチェスター・シティ
２位チェルシー
３位アーセナル
４位リバプール
著者プロフィール
スティーブ・マッケンジー／1968年６月７日、ロンドン生まれ。ウェストハムとサウサンプトンのユースでプレー経験がある。とりわけウェストハムへの思い入れが強く、ユース時代からのサポーター。スコットランド代表のファンでもある。大学時代はサッカーの奨学生として米国で学び、1989年のNCAA（全米大学体育協会）主催の大会で優勝した。現在はエディターとして幅広く活動。05年には『サッカーダイジェスト』の英語版を英国で出版した。
