◇ナ・リーグ ドジャース―パドレス（2025年8月15日 ロサンゼルス）

ドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が15日（日本時間16日）、本拠でのパドレス戦に先発。6回2安打1失点と好投し、勝利投手の権利を持ってマウンドを降りた。

1ゲーム差で追う宿敵との3連戦初戦。やはり頼りになるのはベテランだった。

初回はアラエス、マチャドと相手の中軸を2者連続三振と上々の立ち上がり。2回2死からロレアノにカーブを捉えられ、左翼ポール直撃の先制ソロを浴びたが動じない。3回からは3イニング連続で相手打線を3者凡退に封じた。

6回は先頭・フェルミンに中前打を許したもののタティスを右直に打ち取ると、アラエスもニゴロ併殺に仕留め小さくうなずきながらベンチへ。ベンチではロバーツ監督としっかりハグを交わし、好投をねぎらわれた。

これで1日のレイズ戦から3試合続けてクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）を達成した。

チームは13日のエンゼルス戦に敗れて4連敗。ナ・リーグ西地区で一時は宿敵パドレスに今季最大9ゲーム差をつけるなど独走していたが、ついに逆転を許し、首位陥落となった。