◆米大リーグ ドジャース―パドレス（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・パドレス戦で「１番・ＤＨ」に先発出場し、２―１の６回１死で迎えた３打席目は、３番手右腕エストラダから四球を選んだ。大谷はこれで８月全１３試合で出塁をマークしている。

相手先発は左腕ペラルタ。初回先頭の１打席目は、強烈なライナーをセンター方向に打ち返したが、中飛に倒れていた。０―１で迎えた３回無死満塁の２打席目は、２番手右腕バスケスの前に二ゴロ併殺崩れで、同点に追いついた。直後の２番・ベッツの中犠飛で勝ち越しに成功した。

大谷は、１３日（同１４日）の敵地・エンゼルス戦では、二刀流出場で今季最長４回１／３で５安打４失点７奪三振の内容で、完全復活に向けて前進。打っては、初回先頭で三塁打を放ち、今季最長タイ５試合連続本塁打とはならなかったが、今季自己最長１２試合連続安打を記録した。今月は試合前時点の１２戦で、４５打数１９安打、５本塁打、打率４割２分２厘と好調をキープしている。

チームは１３日（同１４日）に、４月２７日以来１０８日ぶりに首位の座を明け渡し、この日から同地区首位・パドレスとの本拠地３連戦で今季最長１３連戦をスタート。大谷は、２戦ぶり４４号に期待がかかる。