¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¹âÀî³Ø±à¤Ï£³²óÀïÇÔÂà¡¡¼ç¾¡¦±óÌð¤ÏÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Öº£Æü¤Î·Ð¸³¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÂè£±£±ÆüÂè£±»î¹ç¡Ê£±£¶Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ï¡¢¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¤¬ÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤Ë£´¡½£¹¤ÇÇË¤ì¡¢£³²óÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë¼ç¾¡¦±óÌð¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤òµö¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿ÌÚ²¼¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬ÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¡¢£¶°ÂÂÇÍá¤Ó£µ¼ºÅÀ¤ÈÂç¤¤¯Êø¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¤âÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éµß±çÅÐÈÄ¤·¤¿¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦¾¾ËÜ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÌÔ¹¶¤ò»ß¤á¤¿¤¬¡¢£²²ó¤È£·²ó¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ì£²ÅÀ¤º¤Ä¼º¤¤¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤¤â¤É¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï£¶ÅÀ¤òÄÉ¤¦ÀèÆ¬¡¦ÌðÅÏ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢±ÒÆ£¡Ê£²Ç¯¡Ë±óÌð¤Î£³Ï¢ÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢¤Ê¤ª¤âÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥À¥Ö¥ë¥¹¥Á¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¡£µ¾Èô¤ÈÅ¬»þÂÇ¤Ç¤³¤Î²ó£³ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦¶áÆ£¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¡¢ÄÀÌÛ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡£³°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤È°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿±óÌð¤Ï¡Ö¹âÀî³Ø±à¤ÎÃç´Ö¤È¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÏÍèÇ¯¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë¸þ¤±¤Æº£Æü¤Î·Ð¸³¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ä¤Ä¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¾ËÜ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¤°¤º¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤¬ÅÓÃæ¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£¹¶·â¿Ø¤ËÈÔ²ó¤ÎÃû¤·¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÆ£¤¯¤ó¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤È¿ÉÊú¶¯¤µ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£