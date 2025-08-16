◆米大リーグ アスレチックス―エンゼルス（１５日、米カリフォルニア州サクラメント＝サターヘルスパーク）

エンゼルスの菊池雄星投手が、今季初の３連勝をかけて敵地のアスレチックス戦で先発登板した。

初回先頭のランゲリアーズにカウント１−２からの外角高め直球を右中間へ放り込まれ先制点を献上。その後２死から左前安打と遊失で２死一、二塁とされたが、６番ブルデーをカーブで空振り三振にしとめ、さらなる失点を防いだ。

２回に捕手ダーノーの適時二塁打で同点に追いついてもらった菊池は３回、先頭のルーカーに左線二塁打、カーツに左前と連打され、続くトーマスにカーブを狙い打たれて左越えに２号３ランを被弾。引き続き無死でハネズに四球を与えるなどしたが、中堅テオドシオの好守にも助けられ３失点で踏みとどまった。

菊池は９日（同１０日）、敵地のタイガース戦で５回８安打４失点２四球７奪三振で、６勝目（７敗）を挙げた。ア・リーグ中地区首位を独走する相手から、８安打されながらも粘りの投球で今季初の連勝を飾った。左腕を得意とするタ軍打線に対し、本塁打だけは許さないという組み立てでチームに勝ちをもたらした。

６月９日にアスレチックスと対戦した菊池は、８回途中無失点５奪三振と、今季ベストの内容で勝利投手となっている。