フリーアナウンサー徳光和夫（84）が16日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）に生出演。「最高の営業マン」になると思う芸人を語った。

徳光は9日の放送で、腰の手術のため入院していることを報告。オープニングでは、この日退院予定であることを明かした。入院中は「朝番組、ザッピングして見ておりまして」とNHK、民放各局の朝の番組をチェックしており、「見ておりますと日テレの『ZIP！』とフジテレビの『めざましテレビ』、大体取り上げる題材は一緒ですね。申し合わせたように時間帯をずらしたりなんかして」と印象を語った。

続けて「面白いなと思ったのは山里亮太さん。女優さんのご主人」と、南海キャンディーズ山里亮太が登壇したCM発表会の話題を見た時のことを回想。両番組が会見の様子を紹介しており、「目的は言ってみれば、自分の番組に対しての（山里の）メッセージが欲しいわけですね」と説明した。

徳光はその時の山里のコメントについて「めざましテレビが聞きましたら『自分の目標は軽部さんだ』と。『軽部アナウンサーのような軽妙なトークだ』って答えてる。『ZIP！』のインタビューに対しては『今一番共演したいのはミト（水卜麻美アナ）ちゃんだ』って」と感心した。「よくテレビ見ておりまして、山里亮太くんは本当に組織の中に入ったら最高の営業マンになるだろうなっていつも思ってたんですけど。答え方もうまいし、話し方も面白いし、嫌みがないし」と山里の立ち回りを絶賛していた。