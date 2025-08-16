【実用書50%OFF】Kindleセールでお得に読める！『これで死ぬ』『TIPS！ 絵が描きたくなるヒント集』『黒部源流 山小屋料理人』など【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でサマーセールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、インプレスグループの実用書も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
TIPS！ 絵が描きたくなるヒント集
■TIPS！ 絵が描きたくなるヒント集
セール特価：1100円（50%OFF)
【『ものがたりの家』のイラストレーター、吉田誠治が徹底解説！】
イラストレーター、吉田誠治が徹底解説するイラスト技法書。
あの大ヒット同人誌『TIPS！』が100ページのボリュームアップを経て、ついに書籍になりました！
パースを使わない背景、身の回りの色々なモノの描き方、遠近感の表現、色選び、面の捉え方、塗りの基本…などなど。
すぐに使えるテクから、イラストの完成度を上げるちょっとしたコツ、コアな応用知識まで、この1冊にまとめました。
各項目は1〜4ページの短いヒント形式なので、どこから読んでもOK。
わかりやすく丁寧な解説で、イラスト初心者から上級者まで活用できます。
自分に真似しやすい描き方を、どれでも好きなように取り入れてみてください。
常識の範囲内であれば、模写をSNSにアップするのもOKです！
さらに、一部作例の「メイキング動画」のダウンロードURLも掲載。
プロがどう描き出し、どう仕上げるのか、実際の作業工程が動画で確認できます！
〈こんな方にオススメ〉
・「あと一歩」作品の完成度を上げたい方
・背景とキャラクターの組み合わせに悩んでいる方
・イラストの配色や塗り方に悩んでいる方
・イラストレーター、アニメーター、グラフィッカー
・始めたばかりの初心者から、ハイアマチュア・プロクラスの上級者まで
■黒部源流 山小屋料理人
セール特価：880円（50%OFF）
「山小屋料理人」の仕事は、限られた食材をやりくりしながら、宿泊者と従業員のおなかと心を満たすこと。
日々の調理はもちろんのこと、ヘリコプターで運ばれてくる食材の管理を試行錯誤したり、隙あらば食材を狙う小動物との攻防戦を繰り広げたり――。そんな山小屋の厨房ならではの苦労や悩みを、従業員らと力を合わせて、工夫とユーモアで乗り越える。
食材やメニューを切り口にして、山小屋料理人が抱える苦悩と喜びをユーモラスな文と親しみのわくイラストで綴ります。食材に紐づくレシピも満載！
■これで死ぬ アウトドアに行く前に知っておきたい危険の事例集
セール特価：572円（50%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+260pt
ころんで死ぬ、ダニに噛まれて死ぬ、助けようとして死ぬ、キャンプの炊事中に死ぬ、風に飛ばされて死ぬ--など、アウトドアには「まさか、こんなことで……」と思うような、死の危険がたくさんあります。
本書では、アウトドアで実際に起こった死亡事例を紹介し、どうしたらそのような目にあわないか、安全に身を守るための解説をしています。
死の危険は、知っていれば避けられる可能性が高くなる。
アウトドアで自分や大切な人が危険な目にあわないために、最低限の安全の知識が書かれた本です。
■子ども版 これで死ぬ 外遊びで子どもが危険にあわないための安全の話
セール特価：770円（50%OFF）
ベストセラー『これで死ぬ』シリーズの第2弾！
毎年、川や海など外遊びでの子どもの事故はあとを絶ちません。
しかし、外遊び中に出会う危険は、知っていれば避けられるものが多くあります。
本書では、「お菓子を拾おうとしておぼれる」「高波にさらわれる」「ランドセルが遊具に引っかかる」 など川・海・山・身近な公園で実際に起きた子どもの事故事例28を紹介。
それぞれの場所で事故防止策・安全啓発を発信しているプロの監修のもと、どうしたら事故を防ぎ、安全に楽しむことができるかを徹底的に解説しました。
また、各章の最後には、最も重要な安全の話がつまっている漫画解説付き。
子どもと一緒に、外で安全に遊ぶ方法について学ぶことができます。
■ヤマケイ文庫 ウルトラライトハイキング
セール特価：352円（50%OFF）
ウルトラライトハイキングの思想と実践を、ポップなイラストともに解説したULH入門書、待望の文庫化！
ウルトラライトハイキングの｢軽さ｣にしか目を向けないのはもったいない。
むしろ、その向こう側にある「シンプルさ」や「自然との関係」にこそ、ウルトラライトハイキングの核心があるのです。
ハイカーはもちろん、自然に興味をもつ多くの方に、こんなハイキングスタイルがあることを知ってもらえたらと思います。
そしてこの本が、そんな人々に少しでも役立てば、これに勝る喜びはありません。
■なるほどデザイン
セール特価：990円（50%OFF）
【目で見て楽しむ新しいデザインの本！】
「デザイン＝楽しい」を実感できる新しいデザイン書籍。デザインする上で必要な基礎、概念、ルール、プロセスを、図解やイラスト、写真などのビジュアルで解説しています。現場で活躍しているデザイナーが身近にあるわかりやすいものに例えたり、図解、イラスト、別のものに置き換えて見方を変えてみたり…豊富なビジュアルとともにわかりやすくひも解きました。楽しみながらデザインのあれこれがわかり、「なるほど！」と思える内容が盛りだくさんです！
※本ページで紹介する情報は、2025年8月15日12時現在のものです。
