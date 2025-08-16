お笑いコンビ「ティモンディ」の高岸宏行（32）の妻で女優の沢井美優（37）が15日、自身のインスタグラムを更新。9カ月の我が子を連れて美術館を訪れたことを明かした。

「『デザインあ展neo』に行ってきました！」とつづり、TOKYO NODE GALLERY A/B/Cで開催されている展示会に出向いたことを報告。「当たり前のように使っているもの、みているもの、触れているもの…それら全てをあらためて感じさせてくれる、不思議で楽しい空間。たくさんの“気付き”があって、とても面白かったです」と我が子とのツーショットを公開した。

「夏休み＆好評らしく混み合ってたけど、人気なのもわかるなぁ〜」と沢井。「全部をじっくりみたり触れたりはできなかったけど それでも十分に、わくわくできました」と記した。

「産後は美術館に行く機会が減っていたので これからはもっと色々な刺激を受けに行きたいなぁと思います 我が子も、しっかり刺激を受けていました」とつづった。

ハッシュタグでも「#デザインあ展neo」「#デザインあ展」「#親子おでかけ」「#子連れおでかけ」「#子連れスポット」「#美術館巡り」「#育児中でも楽しむ」「#体験型展示」「#知育おでかけ」「#五感で楽しむ」と添えた。

この投稿に、フォロワーからは「面白そうな展示会」「子供は『デザインあ』好きだものね」「素晴らしい経験になりましたね」「お子さん大きくなってる〜」などの声が寄せられている。

沢井は2003年に実写版「美少女戦士セーラームーン」（TBS系）に主演（月野うさぎ／セーラームーン役）した。2022年10月、お笑いコンビ「ティモンディ」の高岸宏行と結婚。昨年11月に第1子誕生を報告している。