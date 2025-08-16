ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡Âè3ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¡¡¥¢¥¦¥È¥«¥¦¥ó¥È´Ö°ã¤¤?¤ÇÈô¤Ó½Ð¤¹¾ìÌÌ¤â¡¡1Gº¹¤ÇÄÉ¤¦¼ó°Ì¥Ñ·³¤È¼ó°Ì¹¶ËÉÀï
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¼ó°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉ3Ï¢Àï½éÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2ÂÇÀÊ°ÂÂÇ¤Ê¤¯·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Ç¡¼¤Çµß±çº¸ÏÓ¥Ú¥é¥ë¥¿¤¬ÀèÈ¯¡£ÂçÃ«¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤¿¥·¥ó¥«¡¼¤òÂª¤¨¤ÆÃæ·øÊý¸þ¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢ÄËÎõ¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÏÃæ·ø¡¦¥á¥ê¥ë¤ÎÀµÌÌ¤Ç¾ìÆâ¤«¤é¤Ï¤¿¤áÂ©¤¬¤â¤ì¤¿¡£
¡¡Âè2ÂÇÀÊ¤Ï0¡½1¤Î3²óÌµ»àËþÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¡£2ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥Ð¥¹¥±¥¹¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢³°³Ñ¥Ü¡¼¥ëµ¤Ì£¤ÎÂ®µå¤ò·ÚÂÇ¤·¤Æ°ì¡¢ÆóÎÝ´ÖÊý¸þ¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢Ê»»¦Êø¤ì¤Î´Ö¤ËÆ±ÅÀ¤È¤·¤¿¡£1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¤Ï¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÃæµ¾Èô¤ÇµÕÅ¾¡£2»à°ìÎÝ¤«¤éÂçÃ«¤¬ÆóÅð¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢Êá¼ê¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¤Î¹¥Á÷µå¤Çº£µ¨6¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¼ºÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3ÂÇÀÊ¤Ï2¡½1¤Î6²ó1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¡£3ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥¨¥¹¥È¥é¥À¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£¼¡ÂÇ¼Ô¥Ù¥Ã¥Ä¤Î±¦Èô¤Ç¤Ï¥¢¥¦¥È¥«¥¦¥ó¥È¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¤«¡¢°ìÎÝÁö¼Ô¤ÎÂçÃ«¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÆóÎÝ¤ØÁö¤ê½Ð¤·¡¢ÅÓÃæ¤Ç¹²¤Æ¤Æ°ìÎÝ¤ØÌá¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£3ÈÖ¥¹¥ß¥¹¤â»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï13Æü¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤ËÇÔ¤ì¤Æ4Ï¢ÇÔ¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Ç°ì»þ¤Ï½ÉÅ¨¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ëº£µ¨ºÇÂç9¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤ÉÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¡¢4·î27Æü°ÊÍè¡¢108Æü¤Ö¤ê¤Î¼ó°Ì´ÙÍî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï13Æü¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤ÇÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Ï¢Â³»î¹çËÜÎÝÂÇ¤¬4¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤Î¹¥Ä´¤Ê¥Ð¥Ã¥È¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤«¤é¼ó°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÈËÜµòÃÏ¤Ç3Ï¢Àï¡¢22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¤«¤é¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç3Ï¢Àï¤Î6»î¹ç¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£Á°²ó6·î16¡Á19Æü¤ÎÂÐÀï¤Ï8»àµå¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤ÂçÃ«¤â2ÅÙ¤â¡ÈÊóÉü¡É¤È¤ß¤é¤ì¤ë»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¡£°äº¨±²´¬¤¯°ø±ï¤ÎÂÐ·è¤Ç¡¢º£¥«¡¼¥É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£