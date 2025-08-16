日本野球機構（NPB）は16日、セ・パ両リーグの出場選手登録および抹消を公示し、巨人はチーム最多の9勝を挙げている山崎伊織投手（26）ら3人を抹消し、左肘じん帯損傷での長期離脱から復帰する主砲・岡本和真内野手（29）ら3人を登録する大胆な選手入れ替えを行った。

巨人はこの日、岡本のほかに井上温大投手（24）とドラフト5位ルーキー左腕の宮原駿介投手（22＝東海大静岡）を登録。抹消選手は山崎のほか、馬場皐輔投手（30）、乙坂智外野手（31）となっている。

この日の阪神戦は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催される。

井上は5回途中8安打3失点した7月31日の中日戦（バンテリンD）以来16日ぶりの先発マウンドに上がる予定で、勝てば5月21日の阪神戦（甲子園）以来9試合＆87日ぶりの今季4勝目となる。

5月6日の阪神戦（東京D）で一塁守備中に打者走者と交錯して負傷交代し、左肘じん帯損傷と診断されて長期離脱していた主砲の岡本は102日ぶり復帰戦で「4番・三塁」に入る予定。

2021年までDeNAでプレーし、3Aタコマから7月に巨人入りした乙坂は5試合に出場して5打席に立ち、5打数1安打。宮原は初の1軍昇格となる。