今回は、姉のヒモ彼氏がタバコと時計を勝手に持ち帰った話を紹介します。

「お姉ちゃん、大丈夫かな…」

「私の姉は仕事ひとすじのアラフォーで、とにかく真面目。そんな姉には、4年間同棲している、ヒモのような存在の彼氏がいます。その彼氏は働いておらず、生活費は姉がすべて負担。高額な家賃も彼氏は一銭も払ってないみたいですが、姉はそれでも気にしていない様子。正直かなり心配で、毎日『お姉ちゃん、大丈夫かな……』と思っています。

そしてお正月に、ウチの実家で姉とそのヒモ彼氏、さらに私と私の夫も来て新年会をしていたのですが、姉と彼氏が帰った後、父が『ここにあったはずなのに……』と慌てた様子で話し出しました。どうやら父のタバコと高級な時計がなくなってしまったようですが、過去にも何度か姉の彼氏がウチに来た後、ものがなくなったことがあるようで……。

その後、姉の彼氏がタバコと時計を勝手に持ち去ったことが判明しました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2024年11月）

▽ お姉さんにはいくら「あんな最低彼氏と別れなよ？」と言っても、話を聞いてもらえないそう。妹としては心配で仕方ないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。