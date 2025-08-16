歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、丸々と膨らんだ大きなお腹を投稿しています。



翔子さんは「え、、、なんか、、、またでっかくなってません、、？」と自分でも驚きの様子を投稿。グレーのマタニティドレスを着たお腹は、両手で抱えていないと転がって行ってしまいそうなほどに丸々と大きくなっています。









翔子さんは「風船みたい、飛んでしまいそう」「まだ一か月以上あるんですけど」「ふたごがパワーアップしてる」と、あっけにとられています。また「今日は不眠に悩まされました」としながらも「胎動だけは毎日の楽しみ」「今だけしか味わえないのかぁと思うとさみしくなる」と、激動の妊娠生活をじっくりとかみしめている様子です。









さらに翔子さんは「大好きな中野の老舗 天祥でテイクアウトしてもらいました！やったあ！」「世界一すきな中華 なぜなら40年通ってるから」と、生まれたばかりの頃から通っていたお店について語り「双子が生まれたら桂子さんと家族でお祝いに天祥に連れて行きたい夢があります！」と思いを馳せています。

【担当：芸能情報ステーション】