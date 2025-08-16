ワンプッシュオープン型クーラーボックス【サンカ】のべリアスクーラーがAmazonに登場中‼
【サンカ】のワンプッシュオープン型クーラーボックス！べリアスクーラーがAmazonに登場中‼
サンカのべリアスクーラーは高性能な断熱材を採用を使用した保冷力の高いハードタイプのワンプッシュオープン型クーラーボックスである。
高性能断熱材を採用しており、サンカの従来品より保冷時間が向上している。
17リットルサイズなら保冷時間は136パーセントアップしている。
見た目もおしゃれで保冷機能もしっかりしたクーラーボックスだ。
ワンプッシュで開閉できるので、片手が空いてない時や急いでるときも楽にフタの開閉ができる。また、フタは取り外せるのでお手入れも簡単だ。
二人で持てる大型キャリングハンドルやショルダーベルトも付いていて持ち運びもしやすい。
中型サイズなら収納容量は約17リットルで、500ミリリットルのペットボトルなら縦置きで15本、350ミリリットル缶なら縦置きで30本も収納できる。
落ち着いた色合いでカラーも三種類選べる。
