ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

【サンカ】のワンプッシュオープン型クーラーボックス！べリアスクーラーがAmazonに登場中‼

スクリーンショット 2025-07-26 155506


サンカのべリアスクーラーは高性能な断熱材を採用を使用した保冷力の高いハードタイプのワンプッシュオープン型クーラーボックスである。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-07-26 155609


高性能断熱材を採用しており、サンカの従来品より保冷時間が向上している。

17リットルサイズなら保冷時間は136パーセントアップしている。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-07-26 155641


見た目もおしゃれで保冷機能もしっかりしたクーラーボックスだ。

スクリーンショット 2025-07-26 155653


ワンプッシュで開閉できるので、片手が空いてない時や急いでるときも楽にフタの開閉ができる。また、フタは取り外せるのでお手入れも簡単だ。

二人で持てる大型キャリングハンドルやショルダーベルトも付いていて持ち運びもしやすい。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-07-26 155707


中型サイズなら収納容量は約17リットルで、500ミリリットルのペットボトルなら縦置きで15本、350ミリリットル缶なら縦置きで30本も収納できる。

落ち着いた色合いでカラーも三種類選べる。