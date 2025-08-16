¤¤ç¤¦¡Ê16Æü¡Ë¤ÎÅ·µ¤¡¡ËÜ½£ÉÕ¶á¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ìÀ²¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¡¡´ØÅì¤Ï±À¤¬Â¿¤á¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤Î¤È¤³¤í¤â¡¡¸á¸å¤ÏÅìÆüËÜ¡¦À¾ÆüËÜÃæ¿´¤ËµÞ¤ÊÍë±«¤Ê¤ÉÅ·µ¤µÞÊÑ¤ËÃí°Õ
ËÜ½£ÉÕ¶á¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢À²¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤Ï±À¤¬Â¿¤á¤Ç¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤Î¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸á¸å¤ÏÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÍîÍë¤äÆÍÉ÷¡¢µÞ¤ÊÍë±«¤Ê¤É¡¢Å·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤äÅì³¤¤Ç¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Ç35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤ç¤¦¤â¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±À¤ÎÂ¿¤¤´ØÅì¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¤ÈÆ±¤¸¤«¡¢¤ä¤äÄã¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢30¡î°Ê¾å¤Ç¼¾ÅÙ¤â¹â¤¯¡¢¾ø¤·½ë¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤â30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¤¤ç¤¦16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡ä
¡¡»¥ËÚ¡§32¡î¡¡¶üÏ©¡§27¡î
¡¡ÀÄ¿¹¡§33¡î¡¡À¹²¬¡§34¡î
¡¡ÀçÂæ¡§32¡î¡¡¿·³ã¡§32¡î
¡¡Ä¹Ìî¡§34¡î¡¡¶âÂô¡§33¡î
Ì¾¸Å²°¡§37¡î¡¡Åìµþ¡§34¡î
¡¡Âçºå¡§37¡î¡¡²¬»³¡§36¡î
¡¡¹Åç¡§35¡î¡¡¾¾¹¾¡§34¡î
¡¡¹âÃÎ¡§33¡î¡¡Ê¡²¬¡§35¡î
¼¯»ùÅç¡§35¡î¡¡ÆáÇÆ¡§32¡î
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹ÆüÍËÆü¤Ï¡¢Á°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë±Æ¶Á¤ÇËÌÆüËÜ¤ä¿·³ã¤Ç±«¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢µ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½µÌÀ¤±·îÍËÆü°Ê¹ß¤Ï¡¢´ØÅì¤ÎÆâÎ¦¤Ê¤É¤Ç40¡î¤ËÇ÷¤ë¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Ìá¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
