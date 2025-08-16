＜イナズマロック フェス 2025＞、雷神ステージ最終出演者発表に尾崎匠海&藤牧京介(INI)、IMP.、IS:SUE
滋賀ふるさと観光大使を務める西川貴教が発起人となり、琵琶湖の水質保全と地域振興をテーマに毎秋開催される滋賀県下最大の野外ライブイベント＜イナズマロック フェス 2025＞が、9月20日および21日の二日間、滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場で開催される。同フェスの雷神ステージ最終出演アーティストが発表された。
発表されたのは3組。9月20日に尾崎匠海 & 藤牧京介 (INI)、9月21日にIMP.、IS:SUEが出演する。
2009年にスタートし、今ではすっかり滋賀県初秋の風物詩として定着している＜イナズマロック フェス＞は、今年で17年目を迎える。今年初めて、開催地である滋賀県と滋賀県草津市のふるさと納税返礼品として＜イナズマロック フェス＞の入場チケットが提供されている。
■＜イナズマロック フェス 2025＞
9月20日(土) 滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場
9月21日(日) 滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場
※滋賀県琵琶湖博物館西隣 多目的広場
LIVE AREA：open10:30 / start12:00 / 19:00終演予定
FREE AREA：open9:30
※雨天決行(荒天の場合は中止)
【9月20日(土)出演アーティスト(50音順)】
▼LIVE AREA / 雷神STAGE
=LOVE / 尾崎匠海 & 藤牧京介 (INI) / ながのーず（長野博+井ノ原快彦）/ 西川貴教 / Novelbright / Fear, and Loathing in Las Vegas / ももいろクローバーZ
▼FREE AREA / 風神STAGE
伊東歌詞太郎 / SG / キズ / kohamo / 近藤利樹 / BESPER / メリクレット / Re:name / LINKL PLANET and more…
【9月21日(日)出演アーティスト(50音順)】
▼LIVE AREA / 雷神STAGE
IMP. / IS:SUE / T.M.Revolution / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会[大西亜玖璃(上原歩夢役), 相良茉優(中須かすみ役), 前田佳織里(桜坂しずく役), 久保田未夢(朝香果林役), 村上奈津実(宮下 愛役)] / FANTASTICS / FRUITS ZIPPER / YUTA (NCT)
▼FREE AREA / 風神STAGE
EVE OF THE LAIN / かわにしなつき / Sakurashimeji / 水平線 / デラックス×デラックス / Faulieu. / MYERA / MAYSON’s PARTY / moxymill and more…
【9月20日(土)出演パフォーマー (50音順)】
▼LIVE AREA / 雷神STAGE
愛凛冴 / 翠星チークダンス / セルライトスパ / ダブルアート / 20世紀 / もも
【9月21日(日)出演パフォーマー (50音順)】
▼LIVE AREA / 雷神STAGE
エルフ / オーサカクレオパトラ / ツートライブ / フースーヤ / 丸亀じゃんご / ミサイルマン
【9月20日(土)出演MC】
▼FREE AREA / 龍神STAGE supported by 滋賀トヨタ
JP
【9月21日(日)出演MC】
▼FREE AREA / 龍神STAGE supported by 滋賀トヨタ
ミサイルマン
▼チケット
IGA 20日券 / IGA 21日券：各￥13,000(税込)
一般発売開始：8/23(土)10:00より
【IGA先着先行受付】
受付期間：8/16(土)12:00〜8/21(木)18:00
https://eplus.jp/irf/
※枚数制限： [IGA] お一人様各4枚まで
※3歳以上有料
※公演日によって出演アーティストが異なります
※出演アーティストは変更になる場合がございます
※出演アーティスト変更に伴うチケットの払い戻し・公演日の振替はできかねます
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
