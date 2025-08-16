滋賀ふるさと観光大使を務める西川貴教が発起人となり、琵琶湖の水質保全と地域振興をテーマに毎秋開催される滋賀県下最大の野外ライブイベント＜イナズマロック フェス 2025＞が、9月20日および21日の二日間、滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場で開催される。同フェスの雷神ステージ最終出演アーティストが発表された。

発表されたのは3組。9月20日に尾崎匠海 & 藤牧京介 (INI)、9月21日にIMP.、IS:SUEが出演する。

©LAPONE ENTERTAINMENT

©LAPONE GIRLS

2009年にスタートし、今ではすっかり滋賀県初秋の風物詩として定着している＜イナズマロック フェス＞は、今年で17年目を迎える。今年初めて、開催地である滋賀県と滋賀県草津市のふるさと納税返礼品として＜イナズマロック フェス＞の入場チケットが提供されている。

■＜イナズマロック フェス 2025＞

9月20日(土) 滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場

9月21日(日) 滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場

※滋賀県琵琶湖博物館西隣 多目的広場

LIVE AREA：open10:30 / start12:00 / 19:00終演予定

FREE AREA：open9:30

※雨天決行(荒天の場合は中止) 【9月20日(土)出演アーティスト(50音順)】

▼LIVE AREA / 雷神STAGE

=LOVE / 尾崎匠海 & 藤牧京介 (INI) / ながのーず（長野博+井ノ原快彦）/ 西川貴教 / Novelbright / Fear, and Loathing in Las Vegas / ももいろクローバーZ

▼FREE AREA / 風神STAGE

伊東歌詞太郎 / SG / キズ / kohamo / 近藤利樹 / BESPER / メリクレット / Re:name / LINKL PLANET and more… 【9月21日(日)出演アーティスト(50音順)】

▼LIVE AREA / 雷神STAGE

IMP. / IS:SUE / T.M.Revolution / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会[大西亜玖璃(上原歩夢役), 相良茉優(中須かすみ役), 前田佳織里(桜坂しずく役), 久保田未夢(朝香果林役), 村上奈津実(宮下 愛役)] / FANTASTICS / FRUITS ZIPPER / YUTA (NCT)

▼FREE AREA / 風神STAGE

EVE OF THE LAIN / かわにしなつき / Sakurashimeji / 水平線 / デラックス×デラックス / Faulieu. / MYERA / MAYSON’s PARTY / moxymill and more… 【9月20日(土)出演パフォーマー (50音順)】

▼LIVE AREA / 雷神STAGE

愛凛冴 / 翠星チークダンス / セルライトスパ / ダブルアート / 20世紀 / もも

【9月21日(日)出演パフォーマー (50音順)】

▼LIVE AREA / 雷神STAGE

エルフ / オーサカクレオパトラ / ツートライブ / フースーヤ / 丸亀じゃんご / ミサイルマン 【9月20日(土)出演MC】

▼FREE AREA / 龍神STAGE supported by 滋賀トヨタ

JP

【9月21日(日)出演MC】

▼FREE AREA / 龍神STAGE supported by 滋賀トヨタ

ミサイルマン ▼チケット

IGA 20日券 / IGA 21日券：各￥13,000(税込)

一般発売開始：8/23(土)10:00より

【IGA先着先行受付】

受付期間：8/16(土)12:00〜8/21(木)18:00

https://eplus.jp/irf/

※枚数制限： [IGA] お一人様各4枚まで

※3歳以上有料

※公演日によって出演アーティストが異なります

※出演アーティストは変更になる場合がございます

※出演アーティスト変更に伴うチケットの払い戻し・公演日の振替はできかねます

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888

関連リンク

◆＜イナズマロック フェス＞ オフィシャルサイト

◆＜イナズマロック フェス＞ オフィシャルX

◆＜イナズマロック フェス＞ オフィシャルLINE

◆西川貴教 オフィシャルサイト

◆T.M.Revolution オフィシャルサイト