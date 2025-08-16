¹æµãÉ¬»ê!!¡Ö¥Ü¥íµã¤¤Ê¤ó¤À¤¬¡Ä¡×¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ó¤Í¤§¤è¡×µþÅÔ¤ÎÅôäÆÎ®¤·¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¿´¤¬¥¸¡¼¥ó¤È¿Ì¤¨¤ë°ìºî¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡Ö·¯¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡×¡½¡½8·î16Æü¡¢µþÅÔ¤Ç¤ÏËèÇ¯¡¢¸Þ»³¤ÎÁ÷¤ê²Ð¤È¤È¤â¤ËÅôÏ¶Î®¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µþÅÔ¤Î¤ªËß¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉ÷Êª»í¤À¡£ÅôÏ¶Î®¤·¤ÏÁ÷¤ê²Ð¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¤ªËß¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ÀèÁÄ¤ÎÎî¤ò¤¢¤ÎÀ¤¤ØÁ÷¤ê½Ð¤¹µ·¼°¤Ç¤¢¤ë¡£Èþ¤·¤¯Åô¤ëÅôÏ¶¤¬¿åÌÌ¤ËÉâ¤«¤Ó¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ÷·Ê¤¬°Å°Ç¤ÎÃæ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ÎÅôäÆÎ®¤·¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿´¶Æ°ºî¤À¡£ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ø¡¢ºÇ´ü¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¤À¤±²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤ªÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î²ÐÌî¤¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÅôäÆÎ®¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÓ¤ÎÂß¤·¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Éâ¤«¤Ê¤¤É½¾ð¤Ç¤¦¤Ä¤à¤¤¤Æ¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢¡Ö²ÐÌî¤¯¤ó¡×¤ÈÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£´é¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¾è¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¥Ü¡¼¥È¤ËÀ©Éþ»Ñ¤Î¾¯½÷¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾¯½÷¤Ï¡¢¶Ã¤¯²ÐÌî¤Ë¡Ö¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤ä¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾¯½÷¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä¡©
ËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö·î´©¾¯Ç¯¥¬¥ó¥¬¥ó(¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹)¡×¤Ç¾¦¶È»ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÀãµÜ¤¢¤ê¤µ(@yukimiya_7sb)¤µ¤ó¡£ËÜºî¤ÏÈà½÷¤ÎÃÏ¸µ¤ÎÅôÏ¶Î®¤·¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡Ö¾¯Ç¯¥¨¡¼¥¹¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾¦¶ÈºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£ÀãµÜ¤µ¤ó¤ËËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤é¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡½¡½¤È¤Æ¤âÀÚ¤Ê¤¯¤ÆÎÞ¤ò²æËý¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÉÁ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£²ÐÌî¤¬¿å¼ù¤Ë¹ðÇò¤·¤Æ¡¢¿å¼ù¤¬¸÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÈÖ´¶Æ°Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç°ìÈÖµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÅôäÆÎ®¤·¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¹¤Ù¤Æºî²è¤Ëµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÅôäÆ¤¬Èþ¤·¤¤¸÷¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¿å¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ÃÏ¸µ¤Ç¤è¤¯¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»×¤¤Æþ¤ì¿¼¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡ª¼ÂºÝ¤ËÅôäÆÎ®¤·¤ÎÆü¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤Î»ñÎÁ¼Ì¿¿¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¤è¤êÎ×¾ì´¶¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½µþÅÔ¤Ç¤Ï³Æ½ê¤ÇÅôÏ¶Î®¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µþÅÔ»Ô±¦µþ¶è¤Î¹ÂôÃÓÅôäÆÎ®¤·¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯8·î16Æü¤Ë¸Þ»³Á÷¤ê²Ð¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅôäÆÎ®¤·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÃÓ¤Î¶á¤¯¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤ÉÄ»µï·Á¤ÎÁ÷¤ê²Ð¤â¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Á÷¤ê²Ð¤È¶¦¤ËÃÓ°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ëÎ®¤·ÅôäÆ¤Î¸÷¤¬¤¹¤´¤¯¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤«Ì¡²è¤ÇÉÁ¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¸÷Î®¤·¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¡²è¤Ç·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËþÂ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿·ºî¤Î¤´Í½Äê¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼Â¤Ï¤Þ¤µ¤ËºÇ¿·ºî¤ò½àÈ÷Ãæ¤Ç¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î½©º¢¤Ë¤Ï»ÏÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£´èÄ¥¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡ªº£²ó¼èºà¤â¤¿¤¯¤µ¤óÉ¬Í×¤ÊÂêºà¤Ç¡¢Æü¡¹¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡Ä!!¡×¤È¤¢¤¿¤Õ¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«SNS¤ÎÊý¤Ç¼ñÌ£¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤äÌ¡²è¤òºÜ¤»¤é¤ì¤º¡¢»õ¤¬¤æ¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤ª¤â¤·¤í¤¤´ë²è¤ò¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡ª
ËÜºî¤òÆÉ¤ó¤ÀÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ü¥íµã¤¤Ê¤ó¤À¤¬¡Ä¡×¡Öµã¤¤¹¤®¤Ç¡¢ÌÜ¤¬¡Ä¡×¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ó¤Í¤§¤è¡×¡Ö¶»¤¬¤°¤ï¤ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¹æµãÉ¬¿Ü¤ÎÈþ¤·¤¤Êª¸ì¡¢¤¼¤Ò¥Ï¥ó¥«¥ÁÊÒ¼ê¤Ë¤´Í÷¤¢¤ì¡ª¤Á¤Ê¤ß¤ËËÜºî¤Ë¤ÏÈÖ³°ÊÔ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡Ø²ÐÌî·¯¤ÏÃý¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤â¤¢¤ë¡£ËÜºî¤òÆÉ¤ó¤À¤¢¤È¡¢¤¼¤ÒÈÖ³°ÊÔ¤âÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
