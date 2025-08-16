『キミとアイドルプリキュア♪』第28話「わんわん！きゅーちゃんと一緒！」、愛犬・きゅーたろうたちとうたの祖父の家へ
アニメ「プリキュア」シリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第28話「わんわん！きゅーちゃんと一緒！」が、あす8月17日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】みんなで田舎を楽しむうたたち 第28話予告映像
本作のモチーフは「アイドル」で、テーマは「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」。
主人公・咲良うたは、歌うのが大好きな中学2年生。ある日、伝説の救世主アイドルプリキュアを探しにきた妖精プリルンと出会う。プリルンは、ふるさとのキラキランドが、チョッキリ団のボス・ダークイーネによって、真っ暗闇にされてしまったのだ。そんな中、街の人のキラキラがチョッキリ団によって奪われ…大ピンチ。「キラッキランランにしたい！ 私の歌で！」。うたの決意が結ばれ、伝説の救世主《キュアアイドル》に変身する。
主人公のキュアアイドル／咲良うたを松岡美里が、キュアウインク／蒼風ななを高橋ミナミが、キュアキュンキュン／紫雨こころを高森奈津美が、キュアズキューン／プリルンを南條愛乃が、キュアキッス／メロロンを花井美春が演じる。
■第28話「わんわん！きゅーちゃんと一緒！」あらすじ
家族や愛犬のきゅーたろう、さらにはなな（声：高橋）、こころ（声：高森）、プリルン（声：南條）とメロロン（声：花井）、田中も連れて祖父・平治の家に遊びにやってきたうた（声：松岡）。きゅーちゃんはもともとこの家で暮らしており、祖母の温子が亡くなったのをきっかけに、うたの家にやってきたのだった。
居間でみんなでスイカをごちそうになっていると、平治はまだ自分が元気なうちに、温子の部屋を片付けようと思っている、とうたに語る。それを聞いたうたは、少し動揺した様子で、居間から去っていく。
温子の部屋で、大好きだった温子との思い出を振り返るうた。うたのさみしそうな表情を見たきゅーちゃんは、居間に戻り、一枚の写真の前で何かを伝えるかのように吠えだす。
『キミとアイドルプリキュア♪』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
※高橋ミナミの「高」は「はしごだか」が正式表記
【動画】みんなで田舎を楽しむうたたち 第28話予告映像
本作のモチーフは「アイドル」で、テーマは「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」。
主人公・咲良うたは、歌うのが大好きな中学2年生。ある日、伝説の救世主アイドルプリキュアを探しにきた妖精プリルンと出会う。プリルンは、ふるさとのキラキランドが、チョッキリ団のボス・ダークイーネによって、真っ暗闇にされてしまったのだ。そんな中、街の人のキラキラがチョッキリ団によって奪われ…大ピンチ。「キラッキランランにしたい！ 私の歌で！」。うたの決意が結ばれ、伝説の救世主《キュアアイドル》に変身する。
■第28話「わんわん！きゅーちゃんと一緒！」あらすじ
家族や愛犬のきゅーたろう、さらにはなな（声：高橋）、こころ（声：高森）、プリルン（声：南條）とメロロン（声：花井）、田中も連れて祖父・平治の家に遊びにやってきたうた（声：松岡）。きゅーちゃんはもともとこの家で暮らしており、祖母の温子が亡くなったのをきっかけに、うたの家にやってきたのだった。
居間でみんなでスイカをごちそうになっていると、平治はまだ自分が元気なうちに、温子の部屋を片付けようと思っている、とうたに語る。それを聞いたうたは、少し動揺した様子で、居間から去っていく。
温子の部屋で、大好きだった温子との思い出を振り返るうた。うたのさみしそうな表情を見たきゅーちゃんは、居間に戻り、一枚の写真の前で何かを伝えるかのように吠えだす。
『キミとアイドルプリキュア♪』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
※高橋ミナミの「高」は「はしごだか」が正式表記