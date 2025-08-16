¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÙÂè26ÏÃ¡ÖÈëÌ©¤ËÌ©Ãå¡ª¡¡±óÌîËÊ¤Ï¿·Æþ¼Ò°÷¡×¡¢ËÊ¤Î½¢¿¦Àè¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÅì±Ç¡É
¡¡ÅßÌî¿´±û¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º49ºîÌÜ¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË9»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè26ÏÃ¡ÖÈëÌ©¤ËÌ©Ãå¡ª¡¡±óÌîËÊ¤Ï¿·Æþ¼Ò°÷¡×¤¬¡¢¤¢¤¹8·î17Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤Ø¤ÎÌ©Ãå¼èºà¤ò³«»Ï¡ª¡¡Âè26ÏÃÍ½¹ðÆ°²è
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¹âºÇ¶¯¤Î¡Ô¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡Õ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÆ°Êª¤ä¶²Îµ¡á¡Ô½Ã¡Ê¤±¤â¤Î¡¦¥¸¥å¥¦¡Ë¡Õ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬³èÌö¤¹¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î50Ç¯¤òÄ¶±Û¤¹¤ë¡È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡É¤Î´¶Æ°¤òÀ¸¤ß¡¢¼¡¤Î50Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÀè¿Ø¤òÀÚ¤ë¡È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡É¤ÎºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¡¿±óÌîËÊÌò¤òÅßÌî¿´±û¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥ì¥ª¥ó¡¿É´ÌëÎ¦²¦Ìò¤òÎëÌÚ½¨æû¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥Æ¥£¥é¥Î¡¿Ë½¿ÀÎµµ·Ìò¤ò¿ÀÅÄÀ»»Ê¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥¤¡¼¥°¥ë¡¿ÌÔ¸¶¶Ù¼¡ÏºÌò¤ò¾¾ËÜ¿Î¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡¿°ì²Ï³ÑÇµÌò¤òº£¿¹çýÌí¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥Ý¡¼¥é¡¼¡¿·§¼ê¿¿ÇòÌò¤òÌÚÂ¼³¡´õ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè26ÏÃ¡ÖÈëÌ©¤ËÌ©Ãå¡ª¡¡±óÌîËÊ¤Ï¿·Æþ¼Ò°÷¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡ËüÇ¯¤Ï¤°¤ì¥¢¥ë¥Ð¥¤¥¿¡¼¤ÎËÊ¡ÊÅßÌî¡Ë¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ½¢¿¦À®¸ù!?¡¡¤·¤«¤â½¢¿¦Àè¤Ï¡¢¤¢¤Î¡ÈÅì±Ç¡É¡ª¡¡¥Ó¥·¥Ã¤È¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿ËÊ¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î´ØËÜ¥«¥º¡Ê´ØÃÒ°ì¡Ë¤«¤é¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯½é»Å»ö¤ò¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤½¤ì¤Ï¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤ÎÌ©Ãå¼èºà¤À¤Ã¤¿
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤ÎÌÌ¡¹¤¬¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¤¥À¥ó¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤ê¡Ä!?¡¡¤Ï¤¿¤·¤ÆÅì±Ç¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¡¦ËÊ¤Ï¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÈÖÁÈ¤òºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«!?
¡¡¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË9»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
