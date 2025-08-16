鉄拳のパラパラ漫画を舞台化『振り子』キービジュアル解禁！ 主演は五関晃⼀
五関晃⼀（A.B.C-Z）が主演し、9月に上演される舞台『振り⼦』より、キービジュアルが解禁された。
【写真】遠山景織子と内海光司も出演！ 『振り子』キャスト陣
本作は、お笑い芸人であり、イラストレーターとしても活躍する鉄拳の代表作であるパラパラ漫画『振り子』を初舞台化。脚本を23、演出を吉田武寛が務め、主演は五関晃一、ヒロインに福田沙紀、そして遠山景織子、宮里ソル、水瀬紗彩耶、西村菜那子、小日向美香、田中晃平、早川維織、さらに内海光司といった個性豊かな実力派の俳優が出演する。
不良でバイク好きな永井等時、天真らんまんな片瀬円香。ふたりが出会う時、振り子は静かに動き出すー。引かれ合い、つながり、そしてすれ違い、悔やみ。それぞれが過ごす一瞬のような日々。ふたりの三つの時間を行き来しながら、振り子時計は残酷にも時を刻む。人生はカチコチカチコチと右へ左へ揺れ続けて進むー。
キービジュアルは、主演の五関晃一の周りをさまざまな振り子時計や掛け時計が時を刻むデザイン。
舞台『振り子』は、9月6〜14日、IMAホールにて上演。
