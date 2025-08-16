『仮面ライダーガヴ』第48話「燃えろアメイジングミ」、ボッカ大統領と決戦のとき！
知念英和が主演を務める、『仮面ライダーガヴ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第48話「燃えろアメイジングミ」が、あす8月17日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ガヴに新たなフォームが登場 第48話予告映像
異世界のモンスター、グラニュート。人間たちは知らない。奴らが密かに人間界にやって来ていることを。人間たちは知らない。奴らが人間を襲い、攫っていることを。
食べることが大好きな青年・ショウマ（知念英和）。ショウマはお菓子を食べることで眷属となる存在「ゴチゾウ」を生み出し、仮面ライダーへと変身する力を手に入れる。
グラニュートから人々の幸せを守るため、ショウマは立ち上がる！
■第48話「燃えろアメイジングミ」あらすじ
ショウマ（知念）らは人々を救い、ボッカ大統領（声・安元洋貴）を倒すため行動を開始。そんな中、ショウマはランゴ（塚本高史）と再会し…。
人々を守るには、やはりボッカを倒すしかない。ショウマと絆斗（日野友輔）、そしてラキア（庄司浩平）はボッカと対峙すると「今度こそお前を倒す」とライダーに変身！ ボッカに戦いを挑むが…!?
『仮面ライダーガヴ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】ガヴに新たなフォームが登場 第48話予告映像
異世界のモンスター、グラニュート。人間たちは知らない。奴らが密かに人間界にやって来ていることを。人間たちは知らない。奴らが人間を襲い、攫っていることを。
食べることが大好きな青年・ショウマ（知念英和）。ショウマはお菓子を食べることで眷属となる存在「ゴチゾウ」を生み出し、仮面ライダーへと変身する力を手に入れる。
■第48話「燃えろアメイジングミ」あらすじ
ショウマ（知念）らは人々を救い、ボッカ大統領（声・安元洋貴）を倒すため行動を開始。そんな中、ショウマはランゴ（塚本高史）と再会し…。
人々を守るには、やはりボッカを倒すしかない。ショウマと絆斗（日野友輔）、そしてラキア（庄司浩平）はボッカと対峙すると「今度こそお前を倒す」とライダーに変身！ ボッカに戦いを挑むが…!?
『仮面ライダーガヴ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。