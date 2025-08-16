池田エライザ、ノースリーブ姿で“母と散歩” 「美しい」「一緒に散歩したい」
女優の池田エライザが15日、自身のインスタグラムを更新。母との散歩ショットを公開した。自然の中で見せた爽やかな姿に、ファンからは称賛の声が相次いでいる。
【写真】スタイル抜群の池田エライザ ミニスカから美脚あらわ
池田はこの日、「母と散歩」とコメントを添えて数枚の写真を投稿。ノースリーブのトップスに白のスカートを合わせ、木々に囲まれた池のほとりで撮影した1枚では、落ち着いた雰囲気で佇む姿を披露した。
さらに、食事中のオフショットも公開。カジュアルながらも洗練された姿がファンの目を引く。
コメント欄には「美しい」「一緒に散歩したい」「何かノスタルジックな画像」「いつもキレイでステキですね」といった声が寄せられている。
引用：「池田エライザ」インスタグラム（＠elaiza_ikd）
