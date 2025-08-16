パドレスの捕手フェルミン、ベンチ前の飛球に飛びつきフェンス激突

米大リーグのドジャースとパドレスは15日（日本時間16日）から、ドジャースタジアムで首位攻防3連戦を戦っている。初戦から飛び出した“危機一髪”の瞬間に、両軍の放送席が「激突したぞ」「なんてプレーだ」と大興奮している。

パドレスが1-0とリードした2回、ドジャースのパヘスは1ストライクから一塁側ベンチ前へ高々とフライを上げた。捕手のフェルミンはこれを猛然と追い、ベンチ前の柵に向けてスライディングキャッチを試みたが、ボールはその先へ。柵に激突したフェルミンはしばらく動けなかったものの、チームスタッフに支えられてゲームに戻った。

このプレーをパドレス側の「パドレス.TV」では、実況のドン・オルシーロ氏が「フェルミンが捕球しに行った！ 手すりに強く激突したぞ！ フェルミンのなんてプレーだ！ 捕球することはできず、こぼれ落ちてしまった」と興奮気味に伝えた。

解説のマーク・グラント氏も「彼の胸部あたりが強く手すりに激突した。全力でファウルボールを捕りにいっていたよ」と賛辞を送っている。

また、ドジャース側の「スポーツネット・ロサンゼルス」でも実況のジョー・デイビス氏が「ポップフライになった、フェルミンが壁に近づいた！ ボールはこぼれ落ちた。なんてことだ」と勢いが止まらぬままの接触に驚いた様子。解説のオーレル・ハーシュハイザー氏が「手すりがパッド入りで本当によかった。だが、それでも固い。すごい努力だ」と口にするとデイビス氏は「身体のことに構わず、壁にぶつかりに行きました」。こちらも危険を顧みないプレーを称えていた。



（THE ANSWER編集部）